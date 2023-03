Ten Hag zag één dissonant tegen Betis: ‘Dat kunnen we niet negeren’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 09:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:54

Erik ten Hag is na afloop van het Europa League-duel tussen Manchester United en Real Betis (4-1) in gesprek gegaan met David de Gea. De Spaanse doelman maakte een slechte beurt tegen de Andalusiërs en mocht van geluk spreken dat hij niet vaker dan één keer werd gepasseerd. Met name aan de bal maakte De Gea bij tijd en wijle onverklaarbare keuzes. Het teleurstellende optreden van de sluitpost volgde op de 7-0 nederlaag tegen Liverpool, toen hij zich na afloop verontschuldigde voor zijn optreden.

De Gea was een van de weinigen die donderdagavond door het ijs zakte tegen Betis. De ploeg van Ten Hag maakte een gretige indruk na de oorwassing tegen Liverpool en nam na rust afstand. Met het optreden van de Spaanse goalie was er echter toch iets om te betreuren voor de manager uit Haaksbergen. Hoewel hij niets kon doen aan de gelijkmaker van Ayoze Perez, bracht De Gea zijn elftal verschillende keren in de problemen. Het gebrek aan scherpte voor het doel bij de bezoekers maakte dat de schade niet erger werd.

"Dit kunnen we niet negeren", vond ook Ten Hag. "Ik weet niet wat de reden was. Misschien was het de wind of een andere bal. Misschien had hij daar wat problemen mee. Normaal gesproken is hij een betrouwbare doelman, dat weet iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het zondag beter zal doen. We werken er samen aan om dingen te verbeteren, David voorop. We hebben dit seizoen kunnen zien dat hij stappen maakt en hij zal zich altijd blijven verbeteren, dat weet ik zeker." United neemt het zondag in eigen huis op tegen nummer voorlaatst Southampton. De Gea zal dan gewoon het doel verdedigen bij the Mancunians.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een optreden van De Gea in twijfel wordt getrokken. In de derde ronde van de FA Cup bracht hij zijn ploeg eveneens in de problemen tegen Everton. The Toffees kwamen begin januari door toedoen van De Gea op gelijke hoogte. Het geschutter had echter geen grote gevolgen, daar United het duel met 3-1 won in eigen huis. In Engeland verwacht men dat Ten Hag komende zomer de markt op gaat in de zoektocht naar een nieuwe doelman. David Raya (Brentford) is een van de kandidaten.