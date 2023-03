Benzema reageert met veelzeggende emoji op ‘leugenaar’ Deschamps

Zaterdag, 11 maart 2023 om 09:12 • Wessel Antes • Laatste update: 09:28

Karim Benzema heeft via Instagram keihard uitgehaald naar Didier Deschamps. De 35-jarige spits van Real Madrid reageert via zijn eigen platform op een interview dat de bondscoach van Frankrijk heeft afgegeven aan Le Parisien. Volgens Deschamps had Benzema wat hem betreft nog in actie kunnen komen tijdens het afgelopen WK in Qatar, maar de rechtspoot stelt zelf dat daar niets van waar is. “Wat een lef”, schrijft de wereldspits, die daar een emoji van een clown aan toevoegt.

Benzema verliet het trainingskamp van les Bleus voor het WK met een dijbeenblessure, waarna hij niet meer terugkeerde in de selectie van Deschamps. Laatstgenoemde stuurde de spits volgens onder meer L'Équipe naar huis, terwijl hij zelf graag was gebleven voor de eindfase van het prestigieuze toernooi. Deschamps hield zich de afgelopen maanden stil over de situatie, maar besloot in gesprek met Le Parisien toch duiding te geven.

De Instagram Story die Benzema vrijdagavond geplaatst heeft.

“We hebben na het blessurenieuws twintig minuten met elkaar gezeten, waarna ik hem alleen liet”, aldus Deschamps, die zegt dat Benzema plotseling is vertrokken. “Ik vertelde nog aan hem dat er geen haast bij was en dat hij met de teammanager zijn terugkeer bij de ploeg kon organiseren. Toen ik de dag erna wakker werd, begreep ik dat hij was vertrokken.” De 54-jarige bondscoach zei zelf dat Benzema dat verhaal kan bevestigen, maar enkele uren later bleek dat niet zo te zijn.

Reactie Benzema

Via twee posts in zijn Instagram Story (berichten die na plaatsing 24 uur zichtbaar zijn) komt Benzema met een reactie op het interview van Deschamps. “Wat een lef”, schrijft Benzema onder een foto van hemzelf met de bondscoach. Daarnaast laat de spits door middel van een emoji zien Deschamps een clown te vinden. In de tweede Story laat Benzema een onbekende man aan het woord. “Leugenaar, wat een leugenaar”, valt te horen. Onder het bericht voegt Benzema nog zijn eigen zegje toe. “Heilige Didier. Fijne avond…” In het verleden werd Benzema jarenlang niet opgeroepen door Deschamps door zijn betrokkenheid in de sekstape-affaire van collega Mathieu Valbuena. Richting het EK van 2021 volgde een verzoening met de Franse keuzeheer, maar die blijkt van korte duur te zijn.