Derksen demonstreert bizar verhaal op redactie AD: ‘Hij legt hem zo op tafel’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 08:34 • Wessel Antes • Laatste update: 08:41

Johan Derksen heeft vrijdagavond in Vandaag Inside een opmerkelijke gebeurtenis op de redactie van het Algemeen Dagblad uitgelicht. Journaliste Angela de Jong liet zich in haar column hard uit in de richting van NOS-presentator Jack van Gelder, maar dat vindt Derksen onterecht. “Angela zou zich eens druk moeten maken over wat er bij het AD gebeurt.” Vervolgens komt de spraakmakende analist met een vrij dubieuze anekdote.

De Jong schreef in haar column vrijdag onder meer: “Als ze de afgelopen twintig jaar allemaal zo waren bij Studio Sport als Jack, valt het me nog mee dat er ‘maar’ honderd meldingen zijn binnengekomen.” Derksen vindt het onterecht dat De Jong, die regelmatig te gast is bij Vandaag Inside, wijst naar andere redacties. “Angela zou zich eens druk moeten maken over wat er bij het AD gebeurt, daar weet ik ook een paar dingetjes van, maar daar hoor ik haar ook niet over. Als het ergens anders is, is Angela de eerste die roept.”

Presentator Wilfred Genee vraagt vervolgens of Derksen meer wil vertellen, waarna een demonstratie volgt. “Een redacteur komt van het toilet, en jij zit te werken daar”, begint Derksen het verhaal, waarna hij gaat staan. “Die gozer die komt en legt zo zijn gevalletje op tafel en zegt tegen die vrouw: ‘Kun jij van deze hap vellen nog een stijve lul maken?’ Nou, daar heb ik Angela de Jong nog geen column over zien maken.” De anekdote wordt met verbazing aangehoord. “Volstrekt ongebruikelijk”, stelt René van der Gijp. Hélène Hendriks barst van de verbazing in lachen uit. “Dit vind ik een heel gek verhaal, haha. Heel gek!” De naam van de redacteur in kwestie wordt overigens niet genoemd.

Misstanden bij NOS Sport

Vrijdag werd een grootschalig onderzoek van de Volkskrant gepubliceerd naar misstanden op de redactie van NOS Sport. De krant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en voormalige medewerkers. Daaruit kwam het beeld van een onveilig werkklimaat aan het licht. Met name Jack van Gelder en Tom Egbers kregen diverse beschuldigingen en verwijten aan hun adres. Laatstgenoemde ging in zijn reactie, die werd opgenomen in het artikel, al diep door het stof. “Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien.”