Ook Egbers komt uitgebreid aan bod in onderzoek: ‘Kan zondag niet op tv’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 07:14 • Wessel Antes • Laatste update: 07:14

In het grootschalige onderzoek van de Volkskrant naar misstanden op de redactie van NOS Sport komt ook Tom Egbers uitgebreid aan bod. De 65-jarige presentator zou zich volgens diverse medewerkers van de redactie schuldig hebben gemaakt aan pestgedrag en (seksuele) intimidatie. Daarnaast zou Egbers in 2005, op 48-jarige leeftijd, kortstondig een affaire hebben gehad met een 22-jarige stagiaire. Daarbij zou hij ook vormen van stalkgedrag hebben vertoond.

Egbers zou de stagiaire net zo lang hebben lastig gevallen tot ze uiteindelijk voor toenaderingspogingen viel. Toen de affaire over was, zorgde dat op de redactie voor een ongezonde situatie volgens de Volkskrant. Egbers zou de stagiaire in het bijzijn van diverse medewerkers onder meer ‘het vergif’, ‘serpent’ en ‘de as van het kwaad’ hebben genoemd. Daarnaast maakte hij wanneer ze langsliep handgebaren waarmee hij deed alsof hij haar keel doorsneed.”

In een reactie op het onderzoek betuigt Egbers spijt. “Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien.” Egbers gaat nog dieper door het stof. “Onze relatie als zodanig betreur ik nu, vele jaren later, zeer zeker. Vanwege het verdriet dat ik er in mijn privéleven mee heb veroorzaakt. Ook het feit dat zij destijds twintiger was en ik veertiger telt voor mij, na al die jaren terugkijkend, zwaar.” In het onderzoek wordt Egbers ook beschuldigd van subjectiviteit. Zo zou hij in 2019 op de werkvloer boos zijn geworden toen een PSV-fan op de redactie aan het juichen was voor een doelpunt van zijn club, waarna Egbers later op de middag luid en provocerend juichte na een doelpunt van Ajax.

Chris Woerts

Bij Vandaag Inside concludeerde Johan Derksen vrijdagavond dat het allemaal ‘een storm in een glas water is’. De spraakmakende analist stelde dat het vooral pijnlijk is voor de vrouw van Egbers. “Die heeft zich een zedenpredikster aan al die talkshowtafels geroepen dat mensen die klachten hebben zich moeten melden bij haar. Haar man is de enige waar klachten over zijn zo’n beetje!” Chris Woerts, die als gast aan de bar zat, was van mening dat Egbers zondag niet op televisie kan verschijnen.

“Tom Egbers kan toch zondag niet meer Studio Sport presenteren? Dat gaat nog niet? Nee”, aldus Woerts. “Dat hij met mensen gezoend heeft oké, maar dat hij meisjes gestalkt heeft en beledigd heeft, of vervelend gedrag heeft vertoond. Dan kan hij nooit zondag met zijn gezicht op tv verschijnen.” Derksen is het met Woerts eens. “Tom Egbers heeft een onmogelijke situatie gecreëerd. Ook naar zijn echtgenote toe. Die zit voor aap, als je die oude beelden van haar ziet. Tom heeft haar voor lul gezet, die zit in een hele moeilijke situatie.”