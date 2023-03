Van der Meijde lovend over flink verbeterd aspect in spel van De Ligt

Vrijdag, 10 maart 2023 om 23:52 • Bart DHanis • Laatste update: 23:56

Andy van der Meijde denkt dat Matthijs de Ligt de afgelopen tijd niet zozeer aan zijn fysieke, maar meer aan zijn mentale gesteldheid heeft gewerkt. “Hij is hier gewoon sterker geworden”, zegt Van der Meijde terwijl hij naar zijn voorhoofd wijst. “Hij zat even in een dipje. Op het WK speelde hij als een soort rechtsback, toen gaf hij zelf aan dat daar beter iemand anders kon spelen. Dan geef je eigenlijk aan dat het mentaal niet goed zit”, aldus de vaste tafelgast van Veronica Offside.

“Het is mooi voor het Nederlandse voetbal dat hij het nu zo goed doet bij Bayern München. Hij maakte ook een lekkere goal afgelopen weekend”, gaat Van der Meijde verder. Wim Kieft is het eens met Van der Meijde en vult hem verder aan. “Hij heeft het gewoon heel lastig gehad bij Juventus. Hij ging daarheen toen hij 20 of 21 jaar was. Die ervaren spelers als Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci zaten daar toen ook nog”, vertelt Kieft. “Ze speelden daar echt waardeloos voetbal.”

De Ligt kreeg tijdens het WK in Qatar kritiek dat hij ‘te veel in het krachthonk zou zitten’. Onder meer Rafael van der Vaart zei bij de NOS dat de mandekker wel wat spiermassa mocht kwijtraken. Volgens Van der Meijde, die zelf ook in Italië onder contract stond bij Internazionale, is het goed mogelijk dat De Ligt in Italië veel uurtjes in de sportschool heeft doorgebracht. “Daar gaan ze zelf gewoon naar het krachthonk na de training, of een paar kilometer hardlopen. Gewoon uit zichzelf. Dat is daar heel normaal, echte professionals”, aldus de voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente.

De Ligt maakte afgelopen zomer voor zeventig miljoen euro de overstap van Juventus naar Bayern München. Het jeugdproduct van Ajax kwam tot dusver al 29 keer in actie voor der Rekordmeister waarin hij twee keer het net wist te vinden. Afgelopen woensdag maakte de centrale verdediger veel indruk in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hij bekroonde zijn goede optreden in die wedstrijd met een spectaculaire redding op de doellijn.