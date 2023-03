Onfortuinlijke Dumfries eist negatieve hoofdrol op bij nieuwe nederlaag Inter

Vrijdag, 10 maart 2023 om 23:20 • Bart DHanis • Laatste update: 23:25

Internazionale heeft dure punten gemorst in de strijd om een Champions League-ticket. Op bezoek bij Spezia gingen i Nerazzurri met 2-1 onderuit. Internazionale ondernam maar liefst 28 pogingen, maar alleen Romelu Lukaku wist middels een strafschop het net te vinden. Spezia had maar vier schoten in de wedstrijd, maar trok dus wel aan het langste eind. De club uit Milaan staat nog steeds tweede in de Serie A, maar kan bij een overwinning van Lazio komend weekend afzakken naar de derde plaats.

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Internazionale een strafschop toegekend. Lautaro Martinez ging achter de bal staan, maar zag zijn poging gekeerd worden door Bartlomiej Dragowski. Dankzij de gemiste penalty heeft Martinez nu vier van zijn acht voor Internazionale genomen strafschoppen sinds het seizoen 2021/22 gemist. De beide ploegen zochten met 0-0 de kleedkamers op. Na rust wist AC Milan-huurling Daniel Maldini de score te openen voor de thuisclub. De middenvelder scoorde op aangeven van M’Bala Nzola.

Zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Internazionale nog een penalty toegewezen. Dit keer mocht Lukaku proberen de penalty te verzilveren. Hem lukte dit wel, waardoor Internazionale nog op jacht kon gaan naar de overwinning. Drie minuten later maakte invaller Denzel Dumfries echter een overtreding in het strafschopgebied. De rechtsback sprong onhandig in de rug van Viktor Kovalenko, waarna scheidsrechter Daniele Martinelli de bal op de stip legde. De penalty werd vervolgens benut door Nzola, die zo de eindstand op 2-1 bepaalde.