Derksen: ‘Nee, Wilfred, kom nou, het is toch een storm in een glas water?’

Vrijdag, 10 maart 2023 om 22:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:57

Johan Derksen vindt de misstanden bij NOS Sport die zijn aangekaart door voormalig nieuwslezeres Aïcha Marghadi een 'storm in een glas water'. De vaste tafelgast geeft zijn mening over de gebeurtenissen vrijdagavond in Vandaag Inside. In een uitgebreide reconstructie door De Volkskrant vertelt Marghadi onder meer over onprettige ervaringen met Jack van Gelder en Mart Smeets tijdens haar periode bij de NOS.

"Wat ik uit het hele stuk haal: wat zei als vervelend heeft ervaren is dat ze het daar niet gered heeft op die redactie", concludeert Derksen na het lezen van het betreffende artikel. "Daar zaten dus echt iconen. Kijk, Smeets, Egbers en die kale (Van Gelder, red.), die geven geen krimp." Presentator Wilfred Genee wijst op de opmerking van Smeets, die bij de ontmoeting met Marghadi zegt 'wat moeten we hiermee?' Derksen is daar niet zo van onder de indruk. "Dat kan ik me voorstellen. Wat moeten we met zo'n hittepetit?", zo verdedigt hij Smeets enigszins. Genee vindt het een 'beetje een vreemde opmerking', maar Derksen heeft daar geen boodschap aan.

"Nee, Wilfred, kom nou zeg. Je gaat mee zitten huilen. Het is toch een storm in een glas water?", is Derksen niet onder de indruk van alle heisa rondom Marghadi. "Haar klachten vind ik heel ernstig, want ze had broodjes en cake, en niemand wilde dat. Ze vonden haar gewoon een slechte presentatrice." René van der Gijp snapt vooral niet waarom Van Gelder tegenover Marghadi de grap maakte om erbij te komen in bad, op het moment dat zij hem belde om eventueel als mentor aan de slag te gaan. "Het wordt zo snel ongemakkelijk. Waar gaat het over, joh?"

"Ik heb het hele stuk gelezen en die vrouw is hevig gefrustreerd", haakt Derksen in. "Die blaast nu kleine dingetjes op. Ik weet precies hoe dat gaat. Ik heb vijftig jaar in dezelfde business gewerkt en je wordt als kwajongen die redactie opgeschopt. Je krijgt geen enkele begeleiding en je moet je maar redden. Ik vind het allemaal maar geneuzel en ook De Volkskrant heeft weer een storm in een glas water veroorzaakt. Want tsjongejongejonge, wat daar gebeurd is. Nou, helemaal niks. Het is alleen heel pijnlijk voor de vrouw van Tom Egbers", aldus Derksen.

Marghadi over Van Gelder

Marghadi dacht aan een mentor en polste Van Gelder, die bereid was om te helpen. Het telefoongesprek nam een vreemde wending als de presentator al grappend vroeg of ze er niet bij wil komen in bad. "Ik vroeg me af of hij een grap maakte. Ik kletste er wat overheen, maar ik dacht: what the hell gebeurt hier? Het laatste wat ik zei, was: 'Jack, ik zie je op het werk'." Van Gelder reageert op verzoek van De Volkskrant op de bewering van Marghadi, die hij 'het voordeel van de twijfel wil geven'. "Als ik dat al heb gezegd, dan heb ik dat als grap bedoeld, als een dolletje, waarvan ik niet heb kunnen inzien hoe dat bij haar is aangekomen."