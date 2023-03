Koploper PEC legt Willem II nipt over de knie; ADO wint met tien man

Vrijdag, 10 maart 2023 om 22:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:38

PEC Zwolle heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van trainer Dick Schreuder was tegen Willem II met 2-3 te sterk. Haris Medunjanin vervulde een hoofdrol met twee goals. ADO won tegelijkertijd knap met tien man van TOP Oss (2-3). PEC kan nog de derde periodetitel winnen, daar het duel van Almere City tegen Jong FC Utrecht werd afgelast.

Willem II - PEC Zwolle 2-3

PEC Zwolle kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Medunjanin tikte de bal van dichtbij binnen: 0-1. Na iets minder dan een half uur spelen wist de koploper van de Keuken Kampioen Divisie de voorsprong te verdubbelen. Max Svensson raakte de bal kwijt en PEC schakelde razendsnel om. Vellios ging alleen op het doel af en schoof beheerst binnen: 0-2. Willem II wist wel nog in de eerste helft de aansluitingstreffer te maken. Schouten knikte een corner hard binnen, waardoor beide ploegen met 1-2 de kleedkamers opzochten. In een tweede helft met kansen over en weer wist Medunjanin laat in de wedstrijd de bevrijdende 1-3 voor de Zwollenaren te maken. Hij schoot de bal fraai in de rechterbenedenhoek. Willem II deed laat in de wedstrijd nog wel wat terug. Invaller Michael de Leeuw nam de 3-2 voor zijn rekening en besliste daarmee de eindstand.

FC Dordrecht - De Graafschap 0-4

De bezoekers waren in het eerste bedrijf heer en meester en wisten de ban al vroeg te breken. Na een vlotlopende aanval vond Basar Önal Giovanni Korte. De aanvaller, die zeker niet de langste Superboer is, kon vervolgens vogelvrij inkoppen: 0-1. De marge werd na een kwartier verdubbeld door Camiel Neghli. De middenvelder toonde zich het meest alert in de rebound.

Dordrecht mocht doelman Liam Bossin bedanken dat de schade voor rust niet groter werd. De Graafschap nam in het tweede bedrijf gas terug, maar bepaalde de eindstand in de slotfase alsnog op 0-4. Invaller Mees Kaandorp was eerst trefzeker uit een counter. De bal ging hierna nog op de stip na een overtreding op Levi Schoppema. Vanaf elf meter bleef Alexander Büttner koel.

VVV-Venlo - FC Den Bosch 4-0

FC Den Bosch wilde de historische 13-0 nederlaag tegen PEC Zwolle in Limburg wegspoelen, maar het waren de Venlonaren die na ruim een half uur op voorsprong kwamen. Robert Klaasen was op schitterende wijze trefzeker. De middenvelder verschalkte doelman Konrad Schikking met een lepe bal net buiten het zestienmetergebied: 1-0 Op slag van rust was ook de 2-0 een feit, nadat Kees de Boer uit een vrije trap de lange hoek vond. Sikking ging vroeg in de tweede helft in de fout, waarna De Boer zijn tweede treffer van de avond wist aan te tekenen: 3-0. Invaller Sven Braken bepaalde de eindstand halverwege de tweede helft op 4-0.

Door een wel heel leep balletje van Robert Klaasen staat @VVVVenlo op voorsprong ??#VVVDBO pic.twitter.com/Hx411T4r93 — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2023

FC Eindhoven - Jong Ajax 5-1

De ploeg van trainer Rob Penders pakte in eigen huis de leiding via aanvoerder Mawouna Amevor, die uit een hoekschop van Sven van Doorm overtuigend raak kopte: 1-0. Jong Ajax kwam hierna op fraaie wijze toch weer langszij. Kristian Hllynson kreeg ruimte en krulde de bal met de binnenkant van zijn voet in de lange hoek: 1-1. Tien minuten voor rust herstelde Eindhoven de voorsprong. Evan Rottier kon beheerst binnenschieten nadat hij de bal op een presenteerblaadje kreeg van Tibo Persyn: 2-1.

De thuisploeg wist de voorsprong in het tweede bedrijf uit te bouwen. Na een fraaie steekpass van Jasper Dahlhaus hoefde van Doorm alleen nog een hoek uit te kiezen. Dalhaus gooide het duel een kwartier voor tijd in het slot met een puntertje. Invaller Moussa Sanoh bepaalde de eindstand op 5-1, net nadat Hllynson vanaf elf meter een strafschop miste namens de Amsterdammers.

Kristian Hlynsson schiet de bal geweldig binnen in Eindhoven ??#EINJAJ pic.twitter.com/iql6hCCVbZ — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2023

TOP Oss - ADO Den Haag 2-3

Met een klein half uur op de klok wist ADO de ban te breken. Tyrese Asante kopte uit een hoekschop van Ricardo Kishna binnen: 1-0. Op slag van rust bracht de thuisploeg de stand weer in evenwicht. Jearl Margarita legde met een solo zo’n vijftig meter af, trok naar binnen en verschalkte Sonny Stevens: 1-1. ADO moest na 57 minuten met tien man verder. Malik Sellouki kreeg een rode kaart na een overtreding van achter op Bradly van Hoeven. In ondertal grepen de bezoekers vervolgens alsnog de voorsprong. Oss kreeg de bal niet weg, waarna Joël Zwarts kon afdrukken: 1-2.

Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten, want Kay Tejan profiteerde optimaal van miscommunicatie in de Haagse defensie: 2-2. De Ossenaren waren vervolgens niet helemaal bij de les. Uit de aftrap zorgde ADO direct weer voor de 2-3. Zwarts werd diep gestuurd en rondde beheerst af.

Helmond Sport - Jong PSV 3-0

Het eerste doelpunt in deze Brabantse derby werd gemaakt door Helmond Sport. Jelle Goselink werkte een voorzet van Eros Maddy schitterend in de bovenhoek: 1-0. Vlak na rust tekende Goselink ook voor de tweede Helmondse treffer. De middenvelder draaide kort weg bij zijn directe tegenstander en schoot de bal hard in de hoek: 2-0. Luttele minuten later werd het zelfs 3-0 voor de thuisploeg. Arno van Keilegom tikte een vlotlopende aanval van Helmond gemakkelijk binnen. Na de 3-0 nam Helmond gas terug en wist het niet meer te scoren.



Roda JC - Telstar 1-2

Na twintig minuten spelen kwam Telstar op 0-1 voorsprong. David Min schoot de bal hard en strak over de grond in de rechterbenedenhoek. Laat in de tweede helft kwam Telstar op een 0-2 voorsprong. Roda drong aan op de gelijkmaker en liet daarbij veel ruimte voor de tegenaanval. Min ging alleen op de doelman af, maar werd voor hij kon schieten neergelegd. De strafschop die daaruit volgde werd door Christos Giousis benut. Roda maakte via een hakje van Dylan Vente nog wel de aansluitingstreffer, maar het mocht niet baten voor de Limburgers. Eindstand in Kerkrade: 1-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 28 20 3 5 46 63 2 Heracles Almelo 28 19 3 6 46 60 3 Almere City FC 27 15 4 8 10 49 4 VVV-Venlo 28 14 6 8 7 48 5 FC Eindhoven 28 13 6 9 2 45 6 Willem II 28 12 8 8 13 44 7 NAC Breda 28 13 4 11 1 43 8 MVV Maastricht 28 12 5 11 0 41 9 Jong AZ 28 11 7 10 2 40 10 De Graafschap 28 11 6 11 8 39 11 Telstar 28 10 9 9 -11 39 12 ADO Den Haag 28 10 8 10 -6 38 13 Roda JC Kerkrade 28 11 4 13 -1 37 14 Jong PSV 28 8 8 12 -5 32 15 Helmond Sport 28 9 5 14 -17 32 16 TOP Oss 28 9 3 16 -16 30 17 Jong Ajax 28 6 10 12 -9 28 18 FC Den Bosch 28 8 3 17 -32 27 19 FC Dordrecht 28 7 5 16 -17 26 20 Jong FC Utrecht 27 5 5 17 -21 20