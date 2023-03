Swingend NAC boekt derde zege op rij dankzij hattrick Ómarsson

Vrijdag, 10 maart 2023 om 22:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:36

NAC Breda heeft vrijdagavond een overtuigende zege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De ploeg van trainer Peter Hyballa won in eigen huis met 4-1 van MVV Maastricht dankzij een hattrick van Elías Már Ómarsson, zijn eerste treffers in Bredase dienst. Ruben van Bommel tilde de stand voor rust nog wel op prachtige wijze in evenwicht. Door de zege klimt NAC naar de zevende plaats.

NAC had in de openingsfase het betere van het spel. De Parel van het Zuiden creëerde verschillende kansen en kwam na twintig minuten spelen alsnog verdiend op voorsprong. Matthew Garbett vond Ómarsson, die weg kon draaien bij zijn directe tegenstander en vervolgens doel trof: 1-0. MVV kwam hierna op schitterende wijze langszij. Jarne Steuckers leverde af bij Van Bommel. De vleugelaanvaller vond met een geplaatst schot de rechterbovenhoek: 1-1. Voor de achttienjarige Van Bommel was het alweer zijn tiende competitietreffer van het seizoen.

MVV was vijf minuten voor rust dicht bij de 1-2, toen Koen Kostons na een razendsnelle counter de paal trof. De Bredanaars wisten in het eerste bedrijf alsnog weg te lopen bij de bezoekers. Jort van der Sande schoot NAC opnieuw op voorsprong na enkele keren gekapt en gedraaid te hebben. Ómarsson zorgde luttele minuten later voor de 3-1, al had zijn treffer eigenlijk geannuleerd moeten worden. De IJslander zag zijn schot geblokt worden, kreeg de bal hierna tegen zijn hand om vervolgens af te ronden.

NAC had in het tweede bedrijf lange tijd weinig te duchten van MVV. Het kwam in de slotfase wel met de schrik vrij, nadat Rowan Besselink de bal bijna achter zijn eigen doelman Roy Kortsmit werkte. De aansluitingstreffer kwam er niet meer. Ómarsson gooide het duel vroegtijdig in het slot door op aangeven van invaller Odysseus Velanas zijn hattrick te maken: 4-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 28 20 3 5 46 63 2 Heracles Almelo 28 19 3 6 46 60 3 Almere City FC 27 15 4 8 10 49 4 VVV-Venlo 28 14 6 8 7 48 5 FC Eindhoven 28 13 6 9 2 45 6 Willem II 28 12 8 8 13 44 7 NAC Breda 28 13 4 11 1 43 8 MVV Maastricht 28 12 5 11 0 41 9 Jong AZ 28 11 7 10 2 40 10 De Graafschap 28 11 6 11 8 39 11 Telstar 28 10 9 9 -11 39 12 ADO Den Haag 28 10 8 10 -6 38 13 Roda JC Kerkrade 28 11 4 13 -1 37 14 Jong PSV 28 8 8 12 -5 32 15 Helmond Sport 28 9 5 14 -17 32 16 TOP Oss 28 9 3 16 -16 30 17 Jong Ajax 28 6 10 12 -9 28 18 FC Den Bosch 28 8 3 17 -32 27 19 FC Dordrecht 28 7 5 16 -17 26 20 Jong FC Utrecht 27 5 5 17 -21 20