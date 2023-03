Presentatrice vertelt in detail over dubieus gedrag Van Gelder: ‘What the hell?’

Vrijdag, 10 maart 2023 om 22:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:51

Aïcha Marghadi doet in een uitgebreide reconstructie van De Volkskrant haar verhaal over diverse misstanden op de redactie van NOS Sport. De voormalig nieuwslezeres van het Sportjournaal kreeg onder meer te maken met een seksistische opmerking van toenmalig collega Jack van Gelder. Laatstgenoemde bekende donderdag in HLF8 dat er twee aanklachten van grensoverschrijdend gedrag tegen hem zijn ingediend wegens dubieuze opmerkingen richting vrouwelijke collega's.

Marghadi pleitte eind 2010 voor een mentor en legde dit voor aan hoofdredacteur Maarten Nooter. Tom Egbers, die zijn medewerking reeds had toegezegd en door haar wordt omschreven als 'Mister Studio Sport', moest haar gaan helpen. Nooter wilde daar echter niets van weten. "Hij zei dat Tom nogal moeite had met mooie vrouwen. Ik zei dat ik daar zelf bij was en dat ik het echt graag wilde. Maar hij schudde zijn hoofd. Hij maakte duidelijk dat het serieus was. Hij vertelde dat Tom in het verleden problemen had gehad op de redactie. Hij trad verder niet in detail, maar hij was wel ferm. Dit ging niet gebeuren." Marghadi durfde destijds niet verder te vragen: "Ik stamelde iets als: 'oké, duidelijk, bedankt'. En ik liep zijn kamer uit."

Aïcha Marghadi wilde Tom Egbers als mentor, maar dat mocht niet.

Van Gelder

Marghadi polste vervolgens Van Gelder, die bereid was om te helpen. Het telefoongesprek neemt een vreemde wending als de presentator al grappend vraagt of ze er niet bij wil komen in bad. "Ik vroeg me af of hij een grap maakte. Ik kletste er wat overheen, maar ik dacht: what the hell gebeurt hier? Het laatste wat ik zei, was: 'Jack, ik zie je op het werk'." Van Gelder reageert op verzoek van De Volkskrant op de bewering van Marghadi, die hij 'het voordeel van de twijfel wil geven'. "Als ik dat al heb gezegd, dan heb ik dat als grap bedoeld, als een dolletje, waarvan ik niet heb kunnen inzien hoe dat bij haar is aangekomen."

"Maar als zij het als kwetsend heeft ervaren, dan had ze me er toch meteen op aan kunnen spreken, zo van: ben je wel goed bij je hoofd, ofzo?", vraagt Van Gelder zich hardop af. "Dan had ik me bij wijze van spreken nog meer verplicht gevoeld om haar te helpen met haar carrière, om het gevoel weg te nemen dat ik op een verkeerde manier met haar was omgegaan." Nooter wil overigens niet inhoudelijk reageren op het door Marghadi geschetste voorval met Van Gelder van jaren geleden.

De Volkskrant sprak in de afgelopen periode met in totaal 32 (oud-) medewerkers en andere betrokkenen van NOS Sport. Uit die gesprekken komt een beeld naar voren van een cultuur waarin 'vrouwen zich onveilig voelen en waarbij meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet serieus worden behandeld.' Diverse medewerkers zijn angstig en voelen zich geïntimideerd door de hoofdredactie en verschillende leidinggevenden. Enkele commentatoren, presentatoren en verslaggevers wanen zich 'onaantastbaar'. Deze kopstukken van NOS Sport wordt stelselmatig de hand boven het hoofd gehouden.

Een externe vertrouwenspersoon brengt de misstanden in opdracht van de NOS in kaart, nadat honderden (oud-) medewerkers zich hadden gemeld. Het gaat om 'meldingen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken over een tijdsbestek van langer dan twintig jaar'. Volgens het onderzoek was er te lang sprake van een cultuur waarin het eindresultaat heilig was, in plaats van dat er werd gelet op het menselijke aspect. De hoofdredactie krijgt het verwijt 'niet genoeg te hebben gedaan met signalen van grensoverschrijdend gedrag'.

Mart Smeets

Marghadi had overigens ook een niet al te prettige ontmoeting met toenmalig presentator Mart Smeets. "Na een uitzending liep ik op een volle redactie op hem af. Ik stak mijn hand uit en stelde me voor. Hij staarde naar mij en mijn hand, pakte die vast, keek naar collega’s om zich heen en zei: ‘Wat moeten we hiermee?'" Smeets zegt tegen De Volkskrant zich het voorval niet te kunnen herinneren. "Ik kan me nauwelijks indenken dat ik die tekst heb losgelaten. Niets voor mij, ik houd van manieren en om die op die wijze geweld aan te doen… Maar ik ben veel herinneringen kwijt van het verleden."

Jack van Gelder was bij meer voorvallen rondom Marghadi betrokken.

Er was overigens nog een incident met Van Gelder, zo brengt Marghadi in herinnering. "Op een gegeven moment drukte hij een briefje in mijn handen", aldus de in 2012 vertrokken nieuwslezeres. "Er stond een telefoonnummer op. Ik zei: wat is dit, wat moet ik hiermee? Hij vertelde dat dit het nummer was van een bekende voetballer die kennelijk geïnteresseerd was in mij. Ik keek hem vragend aan. Maar hij zei: 'Ja, jullie Marokkanen doen het toch alleen met elkaar?'" Van Gelder erkent met Marghadi contact te hebben gehad over het verzoek van een voetballer, maar de vermeende uitspraak over Marokkanen is volgens hem onjuist.

"Hij had mij gebeld en zei: 'Goh, leuke meid bij jullie, die zou ik wel een keer willen ontmoeten, kan jij eens vragen of dat kan?' Dat heb ik haar toen gevraagd. Die uitspraak over Marokkanen is echt schandalig, die heb ik no way gedaan. Ik heb niets met racisme." Dat Van Gelder een vrouwelijke collega 'hoer' heeft genoemd blijkt wel te kloppen. Tijdens het EK van 2012 in Polen en Oekraïne gaat een vrouwelijke medewerker mee met de NOS-ploeg die de presentator niet aanstaat. "Als die hoer meegaat, ga ik niet", zou Van Gelder volgens meerdere bronnen hebben gezegd. Ondanks diverse waarschuwingen blijft hij de betreffende vrouw beledigen. Van Gelder reist overigens wel gewoon af naar de eindronde. De voormalig medewerkster wil niet reageren als De Volskrant daar naar vraagt.

Van Gelder neemt contact op met Marghadi nadat hij het bad-incident heeft besproken met De Volkskrant. Hij stuurt een bericht met excuses voor de 'vreemd overkomende grap'. "Ik kan mij dat niet meer herinneren maar geloof je op je woord in deze. Dat betreur ik maar neem van mij aan dat ik je nooit heb willen kwetsen of afschrikken. Nogmaals sorry voor iets wat door mij verkeerd is ingeschat." Ondertussen komt Marghadi tot de conclusie dat ze nooit welkom is geweest bij de NOS. "Van de Aïcha die daar bij NOS Sport binnenkwam, was aan het eind niets meer over." Desondanks is ze blij dat naar verhaal naar buiten komt. "Ik wil nu dat iedereen weet wat zich bij NOS Sport heeft afgespeeld. En waarom ik daar ben vertrokken."