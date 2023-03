Driessen vult Verweij aan: ‘Verlengen, hij is al wekenlang de beste bij Ajax’

Vrijdag, 10 maart 2023 om 20:37 • Rian Rosendaal

Mike Verweij en Valentijn Driessen vinden dat Ajax spijkers met koppen moet slaan met Mohammed Kudus. De aanvaller is al enige weken een van de uitblinkers bij de titelkandidaat en scoort daarnaast regelmatig. De journalisten van De Telegraaf pleiten voor contractverlenging van Kudus, die momenteel beschikt over een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA.

"Als je Kudus nu ziet voetballen, had je dat allang moeten doen", geeft Verweij in de Kick-Off-podcast het advies aan Ajax om een nieuw contract voor te leggen aan de spits. "Het zou kunnen dat hij in de zomer weggaat." Collega Valentijn Driessen denkt dat contractverlenging voor Kudus een belangrijk signaal kan afgeven aan de overige Ajax-spelers. "Het doet ook wat met een kleedkamer. Kudus is al wekenlang de beste man van Ajax. Maar als hij ergens nummer twaalf of dertien op de salarislijst is van Ajax... " Verweij erkent dat Kudus inderdaad niet een van de topverdieners is in Amsterdam. "Het is natuurlijk heel gek dat hij een vijfde verdient van wat Dusan Tadic zou verdienen. Dan krijg je dus wel een probleem."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Technisch directeurschap

De Ajax-watcher gaat ook in op de invulling van de functie directeur voetbalzaken. Julian Ward is nog steeds een voorname kandidaat, al is de Director of Football van Liverpool nog steeds niet definitief aangetrokken door Ajax. "Ze zijn met hem in gesprek. Maar de Engelse salarissen zijn wel wat anders dan de Nederlandse salarissen. Dus dat is niet in een dag afgerond. Maar volgens mij staat hij nog stip op één en willen ze hem heel graag hebben. Maar dat is, ik wilde de directie van Ajax zeggen, aan de commissarissen." Verweij vindt wel dat het proces rondom een definitieve opvolger van Marc Overmars traag verloopt in Amsterdam.

"Ik kan het voor de 883ste keer zeggen: het is schandalig dat Ajax geen technisch directeur heeft. Een voetbalbedrijf moet gewoon een technisch directeur hebben. En je ziet wat er gebeurt nu ze die niet hebben. Het is gewoon een chaos", legt Verweij de vinger op de zere plek binnen Ajax. "Afgelopen zomer zijn er spelers gekomen die het niveau van Ajax niet hebben. En leg die verantwoordelijkheid nou bij een technisch directeur neer. Dat ging onder Overmars natuurlijk veel beter."