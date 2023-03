Reiziger zet vraagtekens bij proces Ajax: ‘Heb ze gezegd wat ik ervan vond’

Vrijdag, 10 maart 2023 om 20:19 • Jordi Tomasowa

Michael Reiziger vertrekt uit de technische staf van Ajax. De 49-jarige assistent-trainer licht zijn vertrek tegenover het Algemeen Dagblad toe. Reiziger geeft aan op eigen benen te willen staan. Hij hoopte na het ontslag van Alfred Schreuder promotie te maken, maar moest toezien hoe de Amsterdammers uiteindelijk voor John Heitinga als interim-trainer kozen. “Ja, je zet wel vraagtekens over het proces”, geeft Reiziger aan.

In totaal was de oud-verdediger in verschillende rollen zes jaar werkzaam bij de club uit de hoofdstad. Zowel na het vertrek van Erik ten Hag als Schreuder was hij niet in beeld om het stokje over te nemen, waardoor Reiziger zijn heil elders zoekt. “Na het ontslag van Alfred (Schreuder, red.) hebben ze wel de plannen gedeeld, maar tot een gesprek over mijn ambities heeft dat niet geleid.’’ Reiziger had ergens wel verwacht dat Ajax met hem in gesprek zou gaan. “Ik zit hier al langer en ken het team het best. Met Marc (voormalig directeur Overmars, red.) had ik natuurlijk altijd gesprekken. We zaten ook niet in de meest stabiele periode bij de club.’’

In totaal was Reiziger in verschillende rollen zes jaar werkzaam bij Ajax.

Reiziger vindt niet dat hij de persoon was om zelf zijn ambities kenbaar te maken. “Daar heb je naar mijn mening wel gesprekken voor nodig. En die zijn er niet geweest. Je zet wel vraagtekens over het proces, maar ik ben ook zo professioneel dat ik de teleurstelling van me af laat glijden en weer vol goede moed verder ga. Mijn drive om het beste werk te leveren, komt dan snel weer. Bovendien loop ik hier sinds mijn twaalfde rond en heb ik een hart voor Ajax.’’

Reiziger voelde zich naar eigen zeggen klaar om hoofdtrainer van Ajax te worden. “Daar heb ik het met John in een goed gesprek ook over gehad. Hij wist van mijn ambitie. Ik zei: ze hebben nu voor jou gekozen, ik ben even boos, maar we gaan samen volle bak proberen het weer op de rit te krijgen.’’ Reiziger werd met Jong Ajax in het seizoen 2017/18 kampioen van de Keuken Divisie en had als assistent-trainer van Ten Hag ook een groot aandeel in het succes van Ajax in de afgelopen jaren. “Daarom had ik de keuze voor mij best logisch gevonden, ja. Vooral omdat ik onder Ten Hag veel veldtrainingen deed en het een succesvolle periode is gebleken.’’

Reiziger, die eerder assistent-trainer van Schreuder was, laat weten dat Ajax een ‘nieuw gezicht’ en ‘frisse wind in de groep’ wilde na het ontslag van de vijftigjarige Barnevelder. “Dat is hun uitleg. Of ik het ermee eens ben of niet, daar doe je niks meer tegen. Het is even verwerken en door. Daar ga ik niet wat achter zoeken. Zowel Edwin van der Sar als Gerry Hamstra hebben afzonderlijk uitleg gegeven. Ik heb ze wel gezegd wat ik ervan vond en dan vooral de wijze waarop. Daar was ik veel meer ontstemd over dan de keuze die gemaakt is. Daarvan weet je: het kan de andere kant op vallen.’’ De wijze waarop Reiziger kreeg te horen dat hij geen hoofdtrainer zou worden, houdt hij liever binnenskamers.