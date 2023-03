Streep door uitreiking periodetitel; ook Go Ahead - RKC Waalwijk afgelast

Vrijdag, 10 maart 2023 om 21:00 • Bart DHanis • Laatste update: 21:00

De wedstrijd tussen Almere City en Jong FC Utrecht gaat niet door. De wedstrijd zou vrijdagavond om 20.00 uur worden gespeeld, maar het veld is vanwege de weersomstandigheden onbespeelbaar verklaard door het arbitrale kwartet. Over een nieuwe speeldatum is vooralsnog nog niks bekend. Door de afgelasting van het duel in Almere, wordt er vrijdagavond ook geen periodetitel uitgereikt.

Almere City lag op pole position om de derde periode binnen te halen, maar moet nog even geduld hebben. De wedstrijden van PEC Zwolle, ADO Den Haag en NAC Breda gaan vooralsnog wel door. Zij staan respectievelijk tweede, derde en vierde in deze periode en kunnen er ook nog met het Bronzen Kampioensschild vandoor gaan.

Current situation. De donkere plekken is water. De witte sneeuw. ‘T zal mij benieuwen vanavond.. (foto vanuit de club). #almjut pic.twitter.com/qHkEmlM5bo — Almere City Support (@AlmereCity036) March 10, 2023

Ook de fans die aanwezig zijn bij de Eredivisie-wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk ondervinden hinder van de weersomstandigheden. In Deventer zou er om 20.00 uur worden afgetrapt, maar dit verplaatste scheidsrechter Jochem Kamphuis naar 20.45 uur. Uiteindelijk moest de arbiter even voor 21.00 uur alsnog een streep door het duel zetten. Een inhaaldatum is nog niet bekend.