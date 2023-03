KNVB erkent fout scheidsrechter Joey Kooij en belt FC Groningen

Vrijdag, 10 maart 2023 om 19:03 • Bart DHanis • Laatste update: 19:05

De KNVB heeft toegegeven dat de schorsing van Isak Määttä onterecht is. Dat vertelde FC Groningen-trainer Dennis van der Ree vrijdag op het wekelijkse persmoment van Groningen. Volgens Van der Ree heeft de club een belletje ontvangen van de KNVB met de mededeling dat de tweede gele kaart een verkeerde was. De schorsing van Määttä is echter niet verdwenen.

“Ik kreeg te horen van Wouter Gudde (algemeen directeur, red.) dat we een belletje hebben gekregen dat de beslissing van Joey Kooij niet goed was.” Volgens de trainer van de Trots van het Noorden is de rode kaart een hele zure, maar heeft hij de knop maandag al omgezet. “Ik heb er in het begin van de week al een streep onder gezet. Ik kan er nu niet zoveel meer mee. We gaan het doen met de jongens die er wel bij kunnen zijn”, besloot Van der Ree.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was een opvallend moment in de 52e minuut van het duel tussen Feyenoord en Groningen. Määttä en Alireza Jahanbakhsh sprintten naar de zijlijn om de bal in het spel te houden. Nadat de twee in botsing met elkaar waren gekomen, ging Jahanbakhsh naar de grond en schoot Määttä de bal tegen de Iraniër aan. Kooij was onverbiddelijk en toonde de Scandinaviër zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Het leidde in het veld al tot woedende reacties bij Groningen. Na afloop wilde Kooij niet voor de camera van ESPN verschijnen. Presentator Jan Joost van Gangelen liet in De Eretribune weten dat Kooij tot zijn beslissing kwam vanwege 'bewust onsportief gedrag'.

Groningen tekende naar aanleiding van de tweede gele kaart schriftelijk protest aan bij de KNVB. Normaal gesproken is dat niet mogelijk bij twee gele kaarten, maar de Groningers waren van mening dat dit een andere situatie is. “We vinden dit een dusdanig merkwaardige beslissing dat we onze stem willen laten horen”, gaf algemeen directeur Gudde aan. “Door deze onjuiste beslissing dreigen we nu twee keer gedupeerd te worden. De eerste keer omdat we tegen Feyenoord het duel moesten uitspelen met tien man, de tweede keer omdat we Isak zoals het nu staat niet mogen opstellen tegen AZ. Dat is in onze ogen compleet onredelijk”, vertelde de algemeen directeur eerder deze week. Het beroep werd echter genegeerd door de KNVB.