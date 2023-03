Gary Lineker stopt voorlopig als BBC-presentator na rel rond nazi-uitspraak

Vrijdag, 10 maart 2023 om 18:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:49

Gary Lineker is voorlopig niet meer te zien als presentator van het voetbalprogramma Match of the Day van de BBC. De voormalig voetballer is in opspraak geraakt nadat een tweet waarin hij het Britse asielbeleid vergeleek met praktijken van nazi-Duitsland. Volgens de BBC heeft Lineker de interne regels overtreden, echter meldt Sky Sports dat de presentator voorlopig stopt omdat hij weigert zijn excuses te maken.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, bracht onlangs in een video de asielplannen van de regering naar buiten. Als het aan de Britse regering ligt, kunnen illegale migranten in de toekomst geen asiel meer aanvragen. Deze mensen zouden volgens de nieuwe wet naar hun herkomstland of een veilig 'derde' land zoals Rwanda gebracht moeten worden.

BREAKING: Sky Sports understands that the BBC's statement regarding Gary Lineker was incorrect. Lineker has, instead, been taken off air as he is unwilling to apologise for his social media comments on government policy. pic.twitter.com/dwmf86AS9x — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 10, 2023

“Dit is gewoon ongelooflijk wreed beleid dat gericht is op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet veel verschilt van die van Duitsland in de jaren 30”, postte Lineker vervolgens op Twitter. Door deze tweet kwam de presentator hierna zelf onder vuur te liggen. De BBC leek Lineker in eerste instantie niet op de vingers te tikken. Vrijdag meldt de televisiezender dat hij zaterdag toch niet te zien zal zijn bij Match of the Day.

“We hebben nooit gezegd dat hij geen mening mag hebben, maar hij zou weg moeten blijven bij het innemen van stellingen in politieke controverses”, schrijft de BBC in een statement. Volgens de televisiezender heeft Lineker met zijn tweet de interne regels overtreden. Indien de presentator belooft dat hij zijn gedrag op sociale media aanpast, is er nog een weg terug. Sky Sports meldt juist dat het statement van de BBC onjuist is en dat Lineker voorlopig stopt als presentator omdat hij weigert zijn excuses aan te bieden.