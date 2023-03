Van Gaal deelt complimenten uit aan AZ en geeft Pascal Jansen één tip mee

Vrijdag, 10 maart 2023 om 18:23 • Bart DHanis • Laatste update: 18:23

Louis van Gaal was donderdag heel even terug bij AZ, de club waar hij tussen 2005 en 2009 aan het roer stond en in zijn laatste seizoen zelfs kampioen van Nederland mee werd. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal stak tijdens het bezoek aan zijn oude club de loftrompet over AZ, maar kon natuurlijk niet vertrekken zonder een tip te geven aan hoofdtrainer Pascal Jansen.

Van Gaal was op bezoek in Alkmaar vanwege een actie van de stichting Spieren voor Spieren, waar hij ambassadeur van is. Tijdens het bezoek van de voormalig trainer van onder meer Ajax en Manchester United werd AZ bedolven onder de complimenten. “Van Gaal is altijd vol lof over de club; over wat we doen en hoe we het doen. Of het nou gaat om het eerste elftal, de jeugdopleiding of de clubleiding”, vertelde Jansen aan Voetbal International.

De trainer van AZ nam in 2020 het stokje over van Arne Slot en staat momenteel derde in de Eredivisie, op slechts vijf punten achterstand van koploper Feyenoord. Daar kreeg Jansen een persoonlijk compliment van Van Gaal voor. “Louis zei dat hij trots op me was. Dat is leuk om te horen van een van de allergrootsten. Hij vindt het mooi om te zien hoe we spelen en presteren, terwijl er de laatste jaren veel goede spelers zijn weggegaan.”

Ondanks alle complimenten was Van Gaal donderdag niet te verlegen om ook een tip mee te geven aan de Alkmaarders. “Hij vertelde dat we vooral aan onze visie moeten blijven vasthouden en dat we ook wanneer het wat minder gaat onze lijn moeten blijven volgen, dat vindt hij een enorme kracht van AZ”, aldus Jansen. AZ wist dinsdagavond vriend en vijand te verrassen door Lazio in Italië met 1-2 te verslaan in de achtste finale van de Conference League. Zaterdagavond nemende de Alkmaarders het om 20.00 uur in eigen huis op tegen FC Groningen. Sam Beukema is hersteld van een blessure en valt mogelijk in. Yukinari Sugawara is geschorst en komt niet in actie. Donderdagavond om 21.00 uur staat de return tegen Lazio op het programma.