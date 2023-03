Van Nistelrooij wil interesse PSV niet bevestigen: ‘Gooien we niet op straat'

Vrijdag, 10 maart 2023 om 16:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:56

Ruud van Nistelrooij weigert de vermeende interesse van PSV in Taylor Booth te bevestigen. Dinsdag maakte De Telegraaf bekend dat de 21-jarige middenvelder in de nadrukkelijke belangstelling van de Eindhovenaren en Ajax staat. Bronnen rondom FC Utrecht lieten de ochtendkrant weten dat beide clubs zijn management kenbaar hebben gemaakt dat ze Booth een interessante speler vinden.

Van Nistelrooij stelt dat het linken van spelers aan topclubs al snel in de voetballerij gebeurt. Op een persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met SC Cambuur van zaterdagmiddag bevestigt noch ontkent hij de interesse van PSV in Booth. “We hebben veel lijstjes waar we mee bezig zijn, natuurlijk. Daar hebben we gelukkig veel specialisten voor in dienst.”

"Ook binnen de huidige selectie heb je jongens naar wie je kijkt", vervolgt de trainer. “We hebben bijvoorbeeld verlengd met Van Aanholt, dat is goed nieuws. Natuurlijk ben je bezig met het nieuwe seizoen, ook in samenwerking met Earnest Stewart, die nu een aantal weken begonnen is (als directeur voetbalzaken bij PSV, red.). Dan bekijk je alle lijstjes en alle plekken. Wie daar op staan, gaan we natuurlijk niet op straat gooien.”

Van Nistelrooij vindt het niet vreemd dat er door de media wordt geschreven dat PSV zich bij het management van Booth heeft gemeld. “Dat gaat natuurlijk heel snel met managements. Scouts, technisch directeuren en algemeen directeuren hebben natuurlijk veel contact met zaakwaarnemers. Dat is dus nogal snel het geval. Of ik geen ja en geen nee zeg op de vraag of Booth op ons lijstje staat? Dat klopt.”