Open sollicitatie voor Koeman: ‘Ik wil via topcompetitie in Oranje terechtkomen’

Vrijdag, 10 maart 2023 om 16:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:29

Ludovit Reis blijft hopen ooit te worden opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder, die tegenwoordig met Hamburger SV actief is in de Tweede Bundesliga, heeft daarom een uitnodiging om Slowaaks international te worden voorlopig naast zich neergelegd. “Uitkomen voor Slowakije kan later ook nog, maar voor Nederland uitkomen, gaat niet meer als ik eenmaal voor Slowakije speel”, licht Reis toe in het Algemeen Dagblad.

De ouders van Reis, die tot dusver vijftien keer in actie kwam voor Jong Oranje, zijn geboren in Slowakije. Daarom heeft hij ook de mogelijkheid om voor dat land uit te komen. Aan het begin van dit jaar werd hij dan ook benaderd door bondscoach Francisco Calzona en zijn assistent, in de hoop Reis te overtuigen om voor Slowakije te kiezen. De geboren Haarlemmer dacht erover na, maar maakte uiteindelijk aan Calzona bekend vooralsnog niet voor Slowakije te willen spelen. “Mijn familie woont daar nog steeds en zou het prachtig vinden, maar ik ben nog jong en wil eerst zien of ik Oranje kan halen”, legt Reis uit.

Vooralsnog heeft de middenvelder echter nog geen uitnodiging ontvangen van de bondscoach. “Dat is logisch omdat ik in de Tweede Bundesliga speel”, vindt Reis. “Dat kan echter veranderen als ik de lijn straks doortrek in een topcompetitie. Daar wil ik voor gaan. Uitkomen voor Slowakije kan later ook nog, maar voor Nederland uitkomen, gaat niet meer als ik eenmaal voor Slowakije speel. Daarom vind ik het te vroeg om die knoop al door te hakken.”

Met de tweede plek op het tweede niveau van Duitsland staat HSV op dit moment op poleposition om te promoveren naar de Bundesliga. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wil Reis via een transfer alsnog in een topcompetitie spelen. Die mogelijkheid was er in de winterstop al, maar HSV wilde toen niet onderhandelen met Bundesliga-clubs. “Dat snapte ik wel”, zegt Reis daarover. “Ik wil ook niet te ver vooruitkijken, maar ik heb wel tegen mezelf gezegd dat ik niet nog een seizoen in de Tweede Bundesliga wil spelen. Ik voel me klaar voor het hoogste niveau. Ik wil deze lijn in een topcompetitie doortrekken, zodat Oranje ook een reële optie wordt.”

In 2019 maakte Reis voor ruim drie miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Barcelona. Uiteindelijk kwam hij alleen uit voor Barcelona B; zijn debuut in het eerste elftal bleef uit. In 2020 werd Reis verhuurd aan VfL Osnabrück, om een jaar later transfervrij de overstap te maken naar HSV. Daar is hij sindsdien een vaste kracht: in 64 officiële duels voor die Rothosen was Reis tot dusver goed voor 13 treffers en 5 assists.