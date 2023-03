Felbegeerde Braziliaan Roque (18) spreekt voorkeur uit: ‘Droomt elk kind van’

Vrijdag, 10 maart 2023 om 15:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:29

Het Braziliaanse toptalent Vitor Roque heeft over interesse niet te klagen. De achttienjarige spits van Athletico Paranaense staat in de belangstelling van Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Chelsea. Hij heeft echter een duidelijke voorkeur voor Barça. Eind januari maakte Mundo Deportivo nog bekend dat de Catalanen bereid zijn om 35 tot 40 miljoen euro op tafel te leggen om Roque komende zomer in te lijven.

Roque werd vorige maand achttien jaar. Hij kwam al 38 keer uit voor het eerste van Athletico Paranaense en produceerde daarin 8 treffers en 3 assists. Op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap Onder 20 werd hij gedeeld topscorer met zijn ploeggenoot Andrey Santos. Beide aanvallers waren op het jeugdtoernooi goed voor zes doelpunten. De groeibriljant staat op de radar van verschillende topclubs, maar heeft een voorkeur voor los Azulgrana. “Barcelona is een grote club waar elk kind van droomt om voor te spelen”, zegt Roque tegenover TV Globo. “Ze geven ook altijd kansen aan talenten uit de eigen jeugdopleiding.”

Ondanks dat Spaanse media eerder al melding maakten van een transfersom van 35 tot 40 miljoen euro die Barcelona bereid is om aan Athletico Paranaense te betalen, wil Roque een definitief vertrek uit Brazilië nog niet bevestigen. "Ik probeer mijn best te doen bij Athletico Paranaense. Ik weet dat Barcelona en andere clubs geïnteresseerd zijn, maar ik wil me concentreren, ik heb hier een contract tot 2027. Ik doe mijn best en misschien, als het goed is voor Athletico, voor mij en voor mijn familie, kan een transfer worden gerealiseerd.”

Roque, die de jongste doelpuntenmaker in de Copa Libertadores werd, moet op termijn Robert Lewandowski opvolgen in de spits bij de Catalanen. De Pool scoort nog altijd aan de lopende band, maar begint met zijn 34 jaar op leeftijd te raken. In de jaren dat hij nog meekan, moet Roque in zijn schaduw worden klaargestoomd.