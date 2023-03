Ten Hag geeft belangrijkste reden waarom Weghorst bijna alles speelt bij United

Vrijdag, 10 maart 2023 om 16:15 • Davey de Laat • Laatste update: 16:30

Wout Weghorst heeft sinds zijn overgang van Besiktas naar Manchester United al vijftien optredens op zijn naam staan voor the Red Devils. Daarin kwam de dertigjarige spits tot twee doelpunten en drie assists. Weghorst kreeg meerdere malen een onvoldoende in de Engelse kranten, maar donderdag maakte hij zijn eerste op Old Trafford in het Europa League-duel met Real Betis (4-1 winst). Trainer Erik ten Hag is dan ook blij met de huurling. “Eindelijk kreeg hij loon naar werken.”

Voorafgaand aan het Premier League-duel met Southampton van aanstaande zondag kreeg Ten Hag tijdens een perspraatje de vraag of tevreden is over de ontwikkeling van Weghorst. “Hij demonstreert zijn fantastische persoonlijkheid en karakter. En niet alleen tegen Real Betis. Hij blijft gefocust, hij blijft werken en blijft opduiken in de juiste posities. En eindelijk kreeg hij loon naar werken”, zei de trotse oefenmeester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voormalig trainer van Ajax weet dat de cijfers van de boomlange aanvaller niet in zijn voordeel spreken, maar is blij met zijn doorzettingsvermogen. “Hij komt vaak in de juiste positie en faalt dan. Maar hij gaat maar door”, aldus Ten Hag. “Hij is fysiek in staat veel wedstrijden te spelen. Hij is zeer fit en herstelt snel.”

Komende zondag spelen the Mancunians dus thuis tegen degradatiekandidaat Southampton. Vermoedelijk staat Weghorst ook dan weer in de basis. Ten Hag: “Of ik het had verwacht? Ik verwachtte dat hij veel zou spelen, maar we hebben natuurlijk ook te maken met de blessure van Anthony Martial. Dat is de belangrijkste reden dat hij bijna alles van begin tot eind heeft gespeeld. Als aanvaller of als nummer 10 presteert hij goed. Hij heeft de intelligentie bij het kiezen van positie, omdat hij goed anticipeert. Maar ook in zijn defensieve werk is hij goed.”