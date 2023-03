Harde kern van Cambuur negeert besluit en komt samen met PSV'ers in actie

Vrijdag, 10 maart 2023

Supporters van SC Cambuur komen zondag ondanks een toegangsverbod gewoon naar Eindhoven. De harde kern van de Friezen is tegen het besluit om uitsupporters te weren en heeft een oproep gedaan om te demonstreren in Eindhoven. Een groep PSV-supporters is het daarmee eens en doet ook mee. De woede komt voort uit het besluit dat is genomen door burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

Agenten voelen zich bedreigd en geïntimideerd door de hooligans van Cambuur en FC Groningen. Dijsselbloem vindt dat supporters van beide clubs gedrag vertonen dat niet door de beugel kan. “Ik wil in Eindhoven geen supporters ontvangen die zich zó misdragen dat politieagenten hun werk niet meer kunnen doen. Zolang deze situatie in Noord-Nederland niet is opgelost, ontvangen wij in onze stad geen supporters van deze clubs”, zo gaf de burgemeester aan in een officiële verklaring. PSV - Groningen is dit seizoen al gespeeld.

Veel supporters van Cambuur zijn niet blij met de beschuldigingen over crimineel gedrag. Er is al een officieel protest aangevraagd volgens de gemeente Eindhoven. Het zou gaan om zo’n honderd demonstranten. De supportersvereniging van PSV heeft daags na het besluit gereageerd op de beslissing van Dijsselbloem. “We balen er stevig van dat wederom een makkelijke, generieke maatregel wordt genomen in plaats van aanpakken van diegene die aangepakt moeten worden”, zo valt te lezen in het statement

Voor PSV staat er komende zondag meer op het spel dan alleen mee blijven doen om de landstitel. Eerder dit seizoen werd de ploeg van Van Nistelrooij in Leeuwarden weggevaagd door Cambuur. De Friezen waren met 3-0 te sterk door doelpunten van Silvester van der Water, Mitchel Paulissen en Sai van Wermeskerken. De laatste zes wedstrijden in competitieverband bleef PSV ongeslagen (vier overwinningen, twee gelijke spelen). Een lijn die tegen de ploeg van Sjors Ultee moet worden doorgetrokken.