Nieuwe prijs op erelijst Erik ten Hag: verkozen tot Manager van de Maand

Vrijdag, 10 maart 2023 om 13:46 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:05

Erik ten Hag is verkozen tot Manager van de Maand februari in de Premier League. De manager van Manchester United bleef zijn concurrenten Antonio Conte van Tottenham Hotspur en Marco Silva van Fulham voor. Het is voor Ten Hag de tweede keer dat hij die prijs wint, nadat hij ook al in september met de titel aan de haal ging. Ook Marcus Rashford heeft wat te vieren, want hij is verkozen tot Speler van de Maand februari.

United speelde onder leiding van Ten Hag acht officiële duels in de maand februari. Op de eerste dag van de maand werd dankzij een 2-0 overwinning op Nottingham Forest een plek in de finale van de EFL Cup veiliggesteld. Die beker werd aan het einde van de maand dankzij een 2-0 overwinning op Newcastle United ook gewonnen; de eerste prijs sinds 2017 voor the Red Devils. Bovendien schakelde United in februari Barcelona uit in de tussenronde van de Europa League (4-3 over twee duels) en werden in de Premier League drie van de vier wedstrijden gewonnen.

Unbeaten in February ?? Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for a second time this season! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/UljPU10Clx — Premier League (@premierleague) March 10, 2023

Rashford won de prijs voor beste speler van de maand voor de derde keer dit seizoen. Eerder ging hij in september en januari ook al met die prijs aan de haal. In februari was de 25-jarige aanvaller in acht officiële wedstrijden goed voor zeven goals en drie assists. In totaal was Rashford dit seizoen al 26 keer trefzeker in 41 duels in alle competities. De andere genomineerden voor de Speler van de Maand-prijs waren Kelechi Iheanacho (Leicester City), Bernd Leno (Fulham), Emerson Royal (Tottenham), Manor Solomon (Fulham) en Ollie Watkins (Aston Villa).