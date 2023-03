Rampseizoen zonder einde: Mauro Júnior vliegt opnieuw naar Brazilië

Vrijdag, 10 maart 2023 om 13:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:48

Ruud van Nistelrooij kan bij PSV opnieuw lange tijd niet beschikken over Mauro Júnior, schrijft het Eindhovens Dagblad. De verdediger is afgereisd naar Brazilië om zich te laten behandelen aan een knieblessure. Voor Mauro is zijn blessure de zoveelste smet op een al niet vlekkeloos seizoen. De Braziliaanse alleskunner had zich net weer in de basis gevochten, nadat hij de seizoenstart al moest missen vanwege een slepende liesblessure.

Mauro moest het duel van afgelopen weekend tegen RKC Waalwijk (0-1) al aan zich voorbij laten gaan. De verdediger liep vorige week een knieblessure op tijdens een training. Onderzoek in Brazilië moet uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur exact is. "We moeten het onderzoek afwachten. Daar komt een diagnose uit. Daar wachten we op. Het is een groot gemis", zei Van Nistelrooij vrijdag na de afsluitende training in aanloop naar het thuisduel met SC Cambuur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Luuk de Jong is waarschijnlijk wel op tijd fit voor het treffen met Cambuur. De spits viel tegen RKC uit met een enkelblessure, maar is fit genoeg om te starten. "We hebben goede hoop dat hij het gaat redden", aldus Van Nistelrooij. "We moeten nog wel even kijken hoe zijn enkel reageert na de training van vandaag en zaterdag." De Jong heeft de smaak te pakken en was in zijn laatste acht wedstrijden in alle competities goed voor vijf doelpunten. Ook Guus Til is tegen Cambuur weer van de partij.

Voor PSV staat er komende zondag meer op het spel dan alleen mee blijven doen om de landstitel. Eerder dit seizoen werd de ploeg van Van Nistelrooij in Leeuwarden weggevaagd door Cambuur. De Friezen waren met 3-0 te sterk door doelpunten van Silvester van der Water, Mitchel Paulissen en Sai van Wermeskerken. De laatste zes wedstrijden in competitieverband bleef PSV ongeslagen (vier overwinningen, twee gelijke spelen). Een lijn die tegen de ploeg van Sjors Ultee moet worden doorgetrokken.