Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een assist van Dusan Tadic!

Zondag, 12 maart 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:06

Nummer twee Ajax vervolgt de strijd om de landstitel in de Eredivisie zondag met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Drie punten in het Abe Lenstra Stadion lijken cruciaal voor de Amsterdammers om in het spoor te blijven van koploper Feyenoord. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Heerenveen - Ajax is dit een speciale odd voor een assist van Dusan Tadic. De reguliere quotering is 2.40. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.30! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Tadic was afgelopen zondag nog verantwoordelijk voor de assist op Mohammed Kudus, die met zijn doelpunt zorgde voor de belangrijke 1-0 zege op NEC.

Ajax had in het begin van dit seizoen geen kind aan Heerenveen. In de Johan Cruijff ArenA werd met maar liefst 5-0 gewonnen, mede dankzij een dubbelslag van Kudus na rust. De Friezen zijn inmiddels opgeklommen naar de negende plaats in de Eredivisie. Afgelopen weekeinde werd na een 3-1 achterstand nog een verdienstelijk punt behaald tegen FC Twente (3-3). Het thuisduel met Ajax begint zondag om 14.30 uur.