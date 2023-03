Bizar: Melo noteert nul balcontacten in finale en krijgt binnen één minuut rood

Vrijdag, 10 maart 2023 om 13:16 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:48

Felipe Melo heeft donderdag een zeer opmerkelijke hoofdrol opgeëist in de finale van de Braziliaanse Taça Guanabara tussen Fluminense en Flamengo. De inmiddels 39-jarige middenvelder viel vlak voor tijd in bij Fluminense en was binnen een minuut – zonder de bal ook maar één keer te hebben geraakt - betrokken bij een opstootje. De scheidsrechter gaf hem daar vervolgens een rode kaart voor. Uiteindelijk won zijn ploeg de finale wel: met 2-1.

Melo kwam in de 87ste minuut binnen de lijnen. Niet veel later ontstond er een opstootje na een overtreding van Aderbar Santos op voormalig Ajacied Giovanni. Melo mengde zich daar meteen in en leek een tegenstander een flinke duw te geven. Een aantal spelers van beide partijen werden daarop bestraft met een gele kaart, maar Melo kreeg direct rood. Het leidde tot grote woede bij de 22-voudig Braziliaans international, die nog minutenlang verhaal probeerde te halen bij de arbiter. Die was echter onverbiddelijk.

FELIPE MELO NA BRONCA! ?? O volante do Fluminense não concordou com a sua expulsão e fez críticas ao árbitro do Fla-Flu. Concorda? #Carioca2023 pic.twitter.com/TvWTtPXsMf — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 9, 2023

Na afloop keek Melo bij TNT Sports terug op zijn rode kaart. “Als ik iets doe, dan ontploft er een bom”, zei hij. “Dit hele probleem begon omdat een speler van Flamengo een van onze spelers schopte. Ja, ik heb in dat opstootje mijn tegenstander geduwd, maar ik heb hem niet aangevallen. In een wedstrijd met zulke grote belangen, moet er een ervaren scheidsrechter worden neergezet.”

Melo kwam in Europa onder meer uit voor Juventus, Galatasaray en Internazionale. Dat hij niet vies is van af en toe een harde overtreding, is bekend. Melo kreeg in zijn profcarrière tot dusver al meer dan twintig rode kaarten. Eén daarvan werd aan hem uitgedeeld in de kwartfinale van het WK 2010 tussen Nederland en Brazilië (2-1), vanwege natrappen richting Arjen Robben.