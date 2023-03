Christophe Galtier mag onder één voorwaarde aanblijven als trainer van PSG

Vrijdag, 10 maart 2023 om 13:00 • Davey de Laat • Laatste update: 13:05

Christophe Galtier mag alleen aanblijven als trainer van Paris Saint-Germain wanneer hij de Ligue 1 wint, meldt Le Parisien vrijdagochtend. De verwachting was dat de 56-jarige oefenmeester het tweeluik met Bayern München moest winnen om zijn baan te behouden, maar de Franse grootmacht stelt nu een nieuwe eis: landskampioen worden. Als dat lukt mogen Galtier en technisch directeur Luis Campos blijven in het Parc des Princes.

PSG verloor de return met 2-0 in de Allianz Arena, drie weken nadat het in eigen huis met 0-1 opzij werd geschoven. Het miljardenbal eindigde daarmee voor de Parijzenaars alwéér in de achtste finale. Ook vorig seizoen moesten les Parisiens al bij de laatste zestien buigen, toen na een tweeluik met Real Madrid. De uitschakeling door Bayern zou volgens eerdere geruchten het einde betekenen voor Galtier, die ook al in de achtste finales van de Coupe de France werd uitgeschakeld door Olympique Marseille. Nu is de voorwaarde dat de trainer de titel pakt, wat hij twee jaar terug wist te bewerkstelligen met Lille OSC. Mocht het niet lukken, dan wordt hij net als technisch directeur Luis Campos ontslagen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de Franse competitie gaat PSG met acht punten voorsprong op nummer twee Marseille soeverein aan kop. Het plan is om volgend seizoen een team om Kylian Mbappé heen te bouwen, mits de 24-jarige superster nog wil blijven. Thierry Henry opperde om een nieuwe koers te gaan varen als het Mbappé wil behouden. “Als dat je project wordt, denken de fans misschien: dat kan interessant worden. En misschien is dat ook een manier om Mbappé te behouden als hij ziet dat ze die kant op gaan”, zei Henry woensdagavond als analyticus bij CBS Sports.

Real Madrid zit al langer op het vinkentouw om de wereldkampioen van 2018 over te nemen. Vorig jaar was Mbappé dichtbij een transfervrije overstap naar de Koninklijke, maar koos ervoor om langer in Parijs te blijven. Zijn huidige contract loopt door tot medio 2025. De Franse aanvaller blijft zelf rustig onder alle geruchten die weer oplaaien. “We zullen zien. Of ik over mijn toekomst nadenk? Nee, nee, ik ben rustig”, zei hij na de uitschakeling tegen Bayern. “Of deze wedstrijd mijn toekomst zal beïnvloeden? Ik denk het niet. Als ik mijn toekomst zou koppelen aan de Champions League, dan zou ik heel ver zijn gekomen!”