Samenvatting: Wout Weghorst toont emoties na eerste goal op Old Trafford

Vrijdag, 10 maart 2023 om 12:34 • Laatste update: 12:35

Manchester United heeft zichzelf donderdagavond een uitstekende uitgangspositie verschaft in de achtste finale van de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in eigen huis met 4-1 te sterk voor Real Betis door doelpunten van Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes en Wout Weghorst. Voor de spits uit Borne was het zijn eerste treffer op Old Trafford. Hij liet zijn emoties dan ook de vrije loop.

Bekijk hier de samenvatting van Manchester United - Real Betis (4-1):