Ten Hag ziet opvolger van Weghorst in Engeland rondlopen

Paris Saint-Germain heeft zijn standpunt inzake het aantrekken van Milan Skriniar nog niet gewijzigd. De bedoeling is om de centrumverdediger, die zelf in januari al tot een akkoord kwam, komende zomer transfervrij over te nemen van Internazionale. (Fabrizio Romano)