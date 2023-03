Kyle Walker onder vuur na tonen geslachtsdeel in café; politie start onderzoek

Vrijdag, 10 maart 2023 om 11:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 11:40

Kyle Walker is onder vuur komen te liggen in Engeland vanwege openbare zedenschennis. Op internet gaan beelden rond van de 32-jarige verdediger van Manchester City, die in een café in Manchester zijn geslachtsdeel toont. De beelden zijn van afgelopen zondag, een dag na de 2-0 overwinning van City op Newcastle United. Inmiddels heeft de Engelse politie een officieel onderzoek ingesteld naar Walker.

Op de beelden is niet alleen te zien dat Walker zijn geslachtsdeel toont, maar ook dat hij het erg gezellig heeft met een onbekende vrouw, waar hij onder meer mee kust. Het lijkt volgens diverse Britse media zeker te zijn dat het daarbij niet gaat om zijn eigen vrouw, Annie Kilner. Dat lijkt Kilner zelf op sociale media indirect te bevestigen. “Het is belangrijk om te onthouden dat hoe goed je ook bent voor mensen, dat niet wil zeggen dat ze ook goed voor jou zijn”, schreef ze enkele dagen geleden cryptisch.

Volgens The Daily Mail had Kilner daarvoor al iets anders gepost, om het vervolgens weer te verwijderen. Dat zou gaan om de tekst: “Er komt een moment waarop je moet stoppen met een oceaan over te steken voor mensen die niet eens over een plasje zouden springen voor jou. Dan ga je altijd teleurgesteld zijn. Niet iedereen heeft hetzelfde grote hart als jezelf.” Kilner en Walker trouwden in 2021 en hebben samen drie zonen.

Manchester City heeft ondertussen volgens The Guardian laten weten de handen van de zaak af te houden, omdat het om de ‘private levenssfeer’ van Walker gaat. Volgens The Daily Mail kan openbare zedenschennis, waar het onderzoek naar Walker dus over gaat, in Engeland een celstraf van maximaal twee jaar opleveren.