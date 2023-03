‘Egoïstische’ Antony ziet drie ploeggenoten over het hoofd en faalt jammerlijk

Vrijdag, 10 maart 2023 om 11:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:39

Antony heeft donderdagavond tijdens de klinkende 4-1 zege op Real Betis weer vlagen van zijn oude vorm laten zien bij Manchester United. De buitenspeler was bedrijvig en nam op karakteristieke wijze de tweede treffer voor zijn rekening door vanaf de rechterkant naar binnen te trekken en de verre hoek te vinden. In Engeland is men echter ook kritisch en wordt de Braziliaan verweten een gouden mogelijkheid op een doelpunt te hebben verprutst.

United legde bij vlagen uitstekend spel op de mat tegen Betis en nam na rust afstand van de Andalusiërs door treffers van Bruno Fernandes, Antony en Wout Weghorst. De score had echter een stuk hoger kunnen uitvallen als de ploeg van trainer Erik ten Hag iets scherper was voor de goal. Bij een 3-1 stand zag Antony drie medespelers over het hoofd door voor eigen succes te gaan, hetgeen hem niet in dank werd afgenomen door zijn ploeggenoten. Even daarvoor hielp hij op aangeven van Weghorst ook al een gigantische kans om zeep door op Claudio Bravo te stuiten.

Drie man heeft de bal voor het intikken, maar Antony gaat voor eigen succes ??#MUNBET pic.twitter.com/nOHlxBElon — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2023

Sky Sports beoordeelt het optreden van de voormalig Ajacied met een 7 als rapportcijfer. "Hij beleefde tot zijn doelpunt een frustrerende avond tegen Abner Vinícius", stelt de sportzender. "Zijn doelpunt, een prachtige krulbal in de verre kruising, was de onbewogen Claudio Bravo te machtig. Het gevoel van opluchting was voelbaar op Old Trafford." Ook van de Manchester Evening News krijgt Antony een 7. "Hij was een van de kanshebbers om gewisseld te worden in de rust, maar hij betaalde het vertrouwen van Ten Hag terug met zijn mooiste doelpunt voor United."

?? Antony krult de bal op weergaloze wijze binnen! ??#MUNBET pic.twitter.com/VXF1Qg4S28 — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2023

Ten Hag zag twee verschillende helften van Antony. "Ik denk niet dat hij het alleen kan laten zien in de Europa League", aldus de manager van United. "Hij heeft gescoord in zijn eerste drie wedstrijden in de Premier League. Ik denk dat hij in de eerste helft meer had kunnen laten zien. Hij had meer acties kunnen maken en meer bravoure kunnen tonen door spelers met zich mee te trekken. Ik weet dat hij nog meer dreiging kan veroorzaken met behulp van zijn snelheid. In de tweede helft was zijn optreden een stuk beter met een mooie en belangrijke goal."