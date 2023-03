Scholes pleit voor wijziging in basis Man United: ‘Hij zag er zo snel uit'

Vrijdag, 10 maart 2023 om 10:40 • Davey de Laat • Laatste update: 11:07

Paul Scholes vindt dat Facundo Pellistri een basisplaats verdient bij Manchester United in de return tegen Real Betis. De voormalig middenvelder van the Red Devils zag de 21-jarige vleugelaanvaller indruk maken in het Europa League-duel met de Spanjaarden. “Hij heeft zich vanavond laten zien om vaker te mogen starten”, vertelde Scholes aan BT Sport na de 4-1 overwinning van United.

Pellistri had dit seizoen nog geen basisplaats onder trainer Erik ten Hag, maar werd in de 81ste minuut ingebracht voor Antony en liet zich meteen gelden. Twee minuten later had de Uruguayaan een groot aandeel in de vierde treffer van United. Scholes was onder de indruk van Pellistri en denkt dat hij nu in aanmerking zou moeten komen voor meer wedstrijden, waaronder de terugwedstrijd van volgende week in Spanje. "Hij zag er zo snel uit aan de rechterkant. Hij zocht de verdediger op en zette gelijk de spits voor het doel.”

De oud-international van Engeland hoopt dat Ten Hag Pellistri volgende week een basisplaats geeft. “Ik weet zeker dat hij het kan. Ik denk alleen dat Ten Hag niet graag wijzigingen doorvoert. Hij houdt van spelers die wedstrijdritme hebben.” Scholes denkt dat het beter is als de Tukker zijn belangrijke schakels af en toe aan de kant houdt. “Met de hoeveelheid wedstrijden die deze spelers hebben gehad, hebben ze rust nodig. Luke Shaw ziet eruit alsof hij rust nodig heeft, Casemiro ook.”

Collega-analist Owen Hargreaves is het volledig eens met Scholes en gelooft dat Pellistri iets anders biedt dan de andere aanvallers die United tot zijn beschikking heeft. “Ik weet niet waarom hij niet meer heeft gespeeld”, zei Hargreaves. “Ik was verbaasd hoe snel hij was. Veel jongens, zoals Jadon Sancho en Antony, willen vertragen en dribbelen. Hij wilde daar helemaal niets van weten. Hij ging buitenom, old school, langs mensen sprinten.”