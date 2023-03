Paul Scholes grapt na zien van beelden emotionele Wout Weghorst

Vrijdag, 10 maart 2023 om 10:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:27

Wout Weghorst heeft donderdagavond zijn rekening geopend op Old Trafford. De aanvalsleider van Manchester United nam in het Europa League-duel met Real Betis (4-1) de vierde treffer voor zijn rekening en werd daar zichtbaar door geraakt. Weghorst kreeg van Erik ten Hag andermaal het vertrouwen in de basis en betaalde dat terug met een prima optreden. In Engeland is men van mening dat de spits uit Borne meer krediet verdient.

Weghorst werkte zich tegen Betis negentig minuten lang het snot voor de ogen. De aanvaller was al vroeg in de wedstrijd trefzeker met de borst, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel eerder in de aanval. Na een aantal gemiste kansen en een gele kaart vanwege aanmerkingen op de leiding, kreeg hij tien minuten voor tijd alsnog de schijnwerpers op zich gericht. Nadat Claudio Bravo een schot van Scott McTominay niet goed verwerkte, was Weghorst er als de kippen bij om zijn eerste doelpunt op Old Trafford aan te tekenen.

De Tukker rende vol emoties naar de hoek van het veld, waar hij overweldigd was door emoties en zijn tranen ternauwernood in bedwang wist te houden. Na afloop grapte Paul Scholes bij BT Sport over de emoties van Weghorst. "Volgens mij was hij een beetje blij", aldus de oud-middenvelder cynisch. "Ik denk dat hij hier heel lang op heeft gewacht. Ik denk dat iedereen bij de club blij voor hem is. Ook de spelers om hem heen. Je kon zien hoe blij men voor hem was. Hij werkt ontzettend hard. Werk dat vaak ongezien blijft. Maar je ziet dat de spelers om hem heen hem waarderen."

Co-analist Owen Hargreaves is van mening dat Weghorst, ondanks zijn magere moyenne van twee doelpunten in vijftien wedstrijden, indruk maakt in het shirt van United. "Sinds zijn komst functioneert het team goed en is hij in elke wedstrijd in de basis begonnen", stelt de voormalig middenvelder. "Marcus Rashford haalt veel krantenkoppen, net als Bruno Fernandes en Antony, maar Weghorst is een belangrijke schakel voor die jongens. Hij werkt hard en zet veel aanvallen op. Je kon zien dat hij blij was om op het wedstrijdformulier te komen."

?? Enorme ontlading: het eerste doelpunt van Wout Weghorst op Old Trafford! ???#MUNBET pic.twitter.com/6CCiKBJy8f — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2023

Het doelpunt kon voor Weghorst niet op een beter moment komen. De aanvaller kreeg een storm aan kritiek over zich heen nadat beelden waren uitgelekt waarop te zien was dat hij in de spelerstunnel van Liverpool het logo van Anfield aantikte. Weghorst, die in het verleden in De Telegraaf vertelde uit te willen komen voor Liverpool, liet in een reactie weten landgenoot Virgil van Dijk te willen irriteren in aanloop naar de wedstrijd. "Als kind was ik fan van FC Twente, nu ben ik dat van United. Mijn toewijding aan deze ongelooflijke club kan nooit in twijfel worden getrokken", schreef hij op zijn sociale media.

The Sun plaatst Weghorst vrijdag op de cover. "Let it all Wout”, schrijft de tabloidkrant. "De aanvaller maakte veel United-fans boos met zijn actie op Anfield, maar met zijn emotionele reactie heeft hij velen weer voor zich gewonnen." Van de Manchester Evening News krijgt Weghorst een 7 als rapportcijfer. "Hij kreeg meerdere kansen en het leek erop dat het niet zijn avond ging worden, maar uiteindelijk heeft hij gescoord op Old Trafford." Sky Sports beoordeelt het optreden van Weghorst met een 6. "Weghorst liet glorieuze kansen liggen om de voorsprong van United verder uit te breiden. Desondanks zal zijn doelpunt goed zijn voor zijn vertrouwen."