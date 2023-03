Jan Smit gaat er met gestrekt been in op roerige informatieavond Volendam

Vrijdag, 10 maart 2023 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:41

Jan Smit heeft donderdagavond tijdens een informatieavond van FC Volendam harde noten gekraakt. Al tijden is het onrustig bij de club uit het vissersdorp, waar een interne machtsstrijd gaande is en over en weer verwijten worden gemaakt. Voorzitter Smit en de technische staf staan lijnrecht tegenover de Raad van Commissarissen, wat al heeft geleid tot het vertrek van Keje Molenaar. De voormalig profvoetballer doet tevens aangifte tegen rvc-lid Elma de Koekkoek.

Alsof de situatie bij Volendam nog niet op hoogspanning stond, deed Jan Smit er donderdagavond nog even een schepje bovenop. Tijdens een bijeenkomst voor supporters in evenementenzaal De Jozef in Volendam barstte de bom opnieuw. "Dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune", sprak Smit. "Ook vanavond zijn er mensen aanwezig die willens en wetens onjuiste informatie verspreiden. Achter iemands rug mensen beschadigen en ze het liefst met een dolk in de rug steken. Daar is dit dorp pas echt goed in."

?? Duidelijke taal van Jan Smit: "Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid" pic.twitter.com/5ECiCF8UAO — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2023

Critici vinden dat de invloed van 'Team Jonk', bestaande uit hoofdtrainer Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur voetbalontwikkeling Ruben Jongkind, te groot is. De Raad van Commissarissen besloot de benoeming van Molenaar als vicevoorzitter tegen te houden en wilde het contract van Jonk per 1 april opzeggen. In plaats daarvan besloot Smit het contract van Jonk te verlengen tot medio 2026. Ook de overige leden van de technische staf liggen nu langer vast in het vissersdorp. Over het tegenhouden van de benoeming van Molenaar wilde rvc-voorzitter Jaap Veerman niet veel kwijt.

De bestuurscrisis bij @fcvolendam is nog niet bezworen, zo bleek donderdagavond: "Treurig dat je op die manier moet werken" — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2023

"Want dan gooi ik Keje onder de bus en dat doe ik vanavond niet", aldus Veerman. Volendam stevent af op een tekort van 1,2 miljoen euro. "Maar dat kan bijna twee miljoen euro worden. Want als we in de Eredivisie blijven, dan moeten we bonussen uitkeren", ging Veerman verder. "Dit vind ik zo laag van je Jaap", reageerde Smit daarop. "We hebben dinsdag vier uur gepraat en jullie van de rvc hebben alles goedgekeurd. Daarna hebben we een vredespijp gerookt en nu begin je zo. Ik zeg het liever niet, maar ik sta persoonlijk garant voor een tekort van 1,2 miljoen euro."

Reactie Kees Kwakman

Kwakman heeft geen goed woord over voor de machtsstrijd. "Het is werkelijk niet te geloven. Het is een kindercrèche, kinderniveau", aldus de Volendammer bij ESPN. "Ik zat dinsdag bij Voetbalpraat en toen kreeg ik een bericht door dat iedereen weer met elkaar door een deur kon en dat het de goede kant op leek te gaan. Alles komt continu in de media, dingen worden voorgelezen. Begin nou eens bij jezelf, als je voorzitter of bestuurslid bent. Deze chaos is onder hun leiding gebeurd. Ze zoeken het maar uit."