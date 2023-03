Ultieme revanche voor Ten Hag: ‘Hij was briljant, de beste man op het veld’

Vrijdag, 10 maart 2023 om 08:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:48

Erik ten Hag is in zijn nopjes met de klinkende zege op Real Betis in de achtste finales van de Europa League. Manchester United had donderdagavond geen kind aan de Andalusiërs en zegevierde met 4-1. Bruno Fernandes snoerde alle critici de mond en werd door Ten Hag aangewezen als beste man op het veld. Ook voor Wout Weghorst, die zijn eerste treffer maakte op Old Trafford, werd het een avond om nooit te vergeten.

United liet in grote delen van de wedstrijd oogstrelend voetbal zien en drukte het overwicht na rust uit in de score. Via Antony, Fernandes en Weghorst werd een uitstekende uitgangspositie neergezet voor de return volgende week. In de eerste helft zorgde Marcus Rashford met een kanonskogel voor de openingstreffer. Ayoze Pérez zette na ruim een half uur de gelijkmaker op het bord. Ten Hag had na afloop vooral lovende woorden voor Fernandes, die goed was voor een treffer en een assist.

"Hij was de beste speler op het veld", citeert de BBC uit de mond van Ten Hag. "Hij had een wat diepere rol en was briljant. Hij maakte het spel vanuit de achterhoede, met veel goede passes tussen de linies. Van daaruit creëerden we veel kansen." Fernandes kreeg in de dagen voor het duel met Betis stevige kritieken te verwerken. In Engeland waren enkelen van mening dat hij zijn aanvoerdersband moest inleveren als gevolg van de 7-0 nederlaag bij Liverpool. Ten Hag ging daar niet in mee en koos tegen Betis voor dezelfde basiself.

Fernandes behield de band en betaalde het vertrouwen terug met een uitstekende wedstrijd. Zijn treffer betekende zijn achtste doelpunt van het seizoen. Toch liet de Portugees zich ook van zijn slechtste kant zien door in de tweede helft hard en onnodig door te gaan op doelman Claudio Bravo. Het kwam hem op een gele kaart te staan, waar rood ook niet had misstaan. "Zijn passie is zijn kracht", aldus Ten Hag over die actie. "Maar soms moet hij dat beheersen, want als het te veel is, wordt het een zwakte. Dat weet hij, maar die lijn is dun."

Ten Hag is zich bewust van het feit dat één zege niet genoeg is om de kater van afgelopen weekend weg te spoelen. "We negeren het niet", zei hij. "We hebben fouten gemaakt en we zijn flink bekritiseerd. We toonden zelfgenoegzaamheid en dat kun je nooit doen in topvoetbal. In de weken ervoor was ik niet blij tegen Newcastle United en de prestatie tegen Leicester City in de eerste helft, maar soms moet je eerst een heel slecht resultaat halen voordat iedereen de ogen opent." Komende zondag neemt United het in eigen huis op tegen nummer voorlaatst Southampton (aftrap 15.00 uur).