Ochtendbladen zijn het roerend eens over absolute uitblinker bij Feyenoord

Vrijdag, 10 maart 2023 om 07:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:54

In de Nederlandse ochtendbladen klinken louter positieve geluiden na het gelijkspel van Feyenoord op bezoek bij Shakhtar Donetsk (1-1). De ploeg van Arne Slot wist in het Europa League-duel in Warschau niet de volle buit te grijpen, maar was nagenoeg de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Shakhtar kwam een kwartier voor tijd op voorsprong via een curieus doelpunt van Yaroslav Rakitskyi. Ezequiel Bullaude zette dat in de absolute slotfase recht met een rake kopbal. Mats Wieffer was volgens de ochtendbladen de beste man op het veld.

"Feyenoord was vrijwel negentig minuten dominant in Warschau", opent De Telegraaf vrijdag. "Het spelbeeld in Warschau was uitermate ongebruikelijk. Je ziet het zelden of nooit in de knock-outfase van een Europees toernooi, dat een bezoekende ploeg zo dominant speelt als Feyenoord deed tegen Shakhtar. Feyenoord had in defensief opzicht niks te duchten van Shakhtar en had de organisatie geweldig voor elkaar met een sterk spelende Wieffer, die als controleur heel wat gevaar wist te bezweren."

Het Algemeen Dagblad stelt dat Feyenoord eerder afstand had moeten nemen van de Oekraïeners. "Feyenoord was de heersende partij in Polen maar tot doelpunten leidde dat overwicht allemaal niet. De ploeg liet een grote kans liggen om al met anderhalf been in de kwartfinale van de Europa League te staan", oordeelt Mikos Gouka. "Het spelbeeld was, nog meer dan de uitslag, een teken dat het in de eigen Kuip, die overigens niet helemaal vol mag zijn door een straf van de UEFA, goed moet komen. Volgende week in De Kuip zou Shakhtar Donetsk vast nog wel opzij kunnen worden gezet."

Ook Trouw zag een 'eenzijdige wedstrijd waarin het dominante Feyenoord vrijwel geen kans weggaf'. "Vanaf het beginsignaal had Feyenoord veel grip op Shakhtar, mede dankzij de weer sterk spelende Wieffer op het middenveld. Toch kreeg het duel een onverwachte wending met de 1-0. De vreugde in het Oekraïense kamp was enorm. Sjachtar speelt ‘voor volk, vaderland en de soldaten', om de mensen in het door oorlog geteisterde Oekraïne wat momenten van vreugde te schenken, zoals coach Igor Jovicevic het vooraf uitdrukte. Dat lukte donderdagavond, maar tot een overwinning kwam het niet. Want Feyenoord blijft Feyenoord, ook in Europa."

Reactie Arne Slot

Slot was duidelijk niet tevreden met een punt. “Ik vind dat we onszelf gewoon tekort hebben gedaan", stelt hij in gesprek met ESPN. "In de eerste helft waren we iets te tevreden over het feit dat we beter waren en we hadden te weinig in de gaten dat je ook daadwerkelijk door moet drukken als je beter bent. We hebben in de tweede helft net wat andere accenten gelegd aan de linkerkant, waardoor we aan die kant constant gevaarlijker werden. We hebben denk ik ook vrij veel kansen gehad, maar de tegenstander... Als die drie keer de bal op onze helft geraakt heeft, dan vind ik dat veel."