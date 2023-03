Michael Reiziger weet genoeg en houdt het na zes jaar voor gezien bij Ajax

Vrijdag, 10 maart 2023 om 07:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:18

Michael Reiziger vertrekt uit de technische staf van Ajax, meldt het Algemeen Dagblad. De assistent-trainer wil op eigen benen staan en lijkt die kans bij Ajax niet te krijgen. Zowel na het vertrek van Erik ten Hag als Alfred Schreuder was hij niet in beeld om het stokje over te nemen, waardoor Reiziger zijn heil elders zoekt. In totaal was de oud-verdediger in verschillende rollen zes jaar werkzaam bij de club uit de hoofdstad.

Reiziger kwam door zijn prestaties als voetballer - hij speelde vier eindtoernooien met het Nederlands elftal en twee Europese clubfinales - in aanmerking voor een versnelde cursus Coach Betaald Voetbal. In 2008 besloot hij, net als Dennis Bergkamp, Phillip Cocu en Patrick Kluivert, deel te nemen aan de cursus. Vijf jaar later trad hij als jeugdtrainer in dienst bij Sparta Rotterdam, waar hij later assistent-trainer werd van Alex Pastoor.

In de zomer van 2017 tekende Reiziger een tweejarig contract bij Ajax, waar hij de leiding kreeg over het beloftenteam. De voormalig Oranje-international volgde Marcel Keizer op, die promoveerde tot coach van de hoofdmacht. Reiziger werd bijgestaan door Winston Bogarde en werd met de talenten van Ajax in zijn eerste jaar als hoofdtrainer kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax werd daarmee de eerste beloftenploeg die zich tot kampioen van de eerste divisie kroonde.

Met ingang van het seizoen 2019/20 werd Reiziger door Ten Hag bij de hoofdmacht van Ajax gehaald als assistent-trainer. Hij had op dat moment twee jaar de leiding over Jong Ajax. Reiziger diende als opvolger van Schreuder, die op zijn beurt naar TSG Hoffenheim vertrok. Als rechterhand van Ten Hag wist Reiziger twee keer landskampioen te worden, de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal te winnen. De voormalig verdediger was bij Ajax in het bezit van een aflopend contract.

Reiziger heeft volgens het Algemeen Dagblad de ambitie om weer op eigen benen te staan, wat maakt dat hij na zes jaar de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt. Zowel na het vertrek van Ten Hag als Schreuder was hij niet in beeld om het stokje over te nemen. Ook onder de huidige interim-trainer John Heitinga fungeert hij als assistent. Het maakt dat de 72-voudig international heeft besloten om zijn trainerscarrière elders voort te zetten. Ajax zal op zoek gaan naar een vervanger.