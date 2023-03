Arne Slot loopt boos de catacomben in en benoemt in ieder geval één zondebok

Vrijdag, 10 maart 2023 om 00:05 • Mart van Mourik

Arne Slot kijkt met een gematigd tevreden gevoel terug op het duel met Shakhtar Donetsk. Hoewel Feyenoord vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij was, kwamen de Rotterdammers in het heenduel van de achtste finale van de Europa League niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het spelverloop heeft bij de trainer van Feyenoord tot enige frustratie geleid, zo erkent hij na afloop voor de camera van ESPN.

“Ik liep kwaad naar binnen, dat klopt”, opent Slot in gesprek met Aletha Leidelmeijer. “Ik vind dat we onszelf gewoon tekort hebben gedaan. In de eerste helft waren we iets te tevreden over het feit dat we beter waren en we hadden te weinig in de gaten dat je ook daadwerkelijk door moet drukken als je beter bent. We hebben in de tweede helft net wat andere accenten gelegd aan de linkerkant, waardoor we aan die kant constant gevaarlijker werden. We hebben denk ik ook vrij veel kansen gehad, maar de tegenstander... Als die drie keer de bal op onze helft geraakt heeft, dan vind ik dat veel. Maar één van die keren kwam er wel een doelpunt uit.”

Ezequiel Bullaude kopt Feyenoord in de slotfase op gelijke hoogte ??#SHAFEY pic.twitter.com/JkL6gXiR3L — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2023

“Wat er misging bij de tegentreffer? Kijk, er zijn gewoon afspraken”, vervolgt Slot. “Wij staan in de zone en je moet de bal aanvallen. Ik heb het doelpunt net ook nog even teruggezien, maar het is ook wel een uitermate ongelukkige tegengoal. Die jongen (Jaroslav Rakitskiy, red.) raakt die bal geloof ik met zijn rug of billen. Maar ik zie ook dat Mats (Wieffer, red.) té weinig oog heeft voor de speler die in komt lopen. Ik vind dat hij meer contact moet maken en dat hij moet voelen dat die speler komt. Ook het weggeven van die corner was geen absolute noodzaak”, aldus de coach.

Mats Wieffer

“Die bal die komt laag en op het moment dat hij gaat de bal er via zijn in”, zo blikt Wieffer zelf terug op het doelpunt van Rakitskiy. “Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. We staan er met z’n drieën omheen, dus dat is gewoon slecht van ons. Gelukkig maakte Eze nog de 1-1. Ik denk dat we goed spelen, dat ze de hele wedstrijd niks hebben gecreëerd, geen schot op goal en dan blijven die standaardsituaties bij ons toch wel een beetje een probleem en scoren ze daar weer uit”, besluit de middenvelder.