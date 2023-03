Woedende Ronaldo verliest topper, deelt schop uit en krijgt pijnlijke reactie

Donderdag, 9 maart 2023 om 23:19 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:22

Cristiano Ronaldo heeft zich donderdagavond niet van zijn beste kant laten zien. Op beelden op Twitter is te zien dat de Portugese sterspeler van Al-Nassr na afloop van het duel met Al-Ittihad (1-0 nederlaag) uit woede tegen waterflesjes trapte die op het veld lagen. Vervolgens begon een aantal fans van Al-Ittihad de naam van Lionel Messi te roepen.

Het duel tussen Al-Ittihad en Al-Nassr was een echte topper in de Saudische competitie. Al-Ittihad stond voorafgaand aan het duel tweede, met twee punten minder dan koploper Al-Nassr. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd tien minuten voor tijd gemaakt door Romarinho, die een pass van Ahmed Sharahili dusdanig goed aannam, dat hij zichzelf in één keer oog in oog met doelman Nawaf Al-Aqidi zette: 1-0.

Al-Ittihad fans chanting Messi Messi music to Ronaldo. Watch Ronaldo's kick at the ?? ?? pic.twitter.com/tvaz86PaBT — Semper Fí ?? (@SemperFiMessi) March 9, 2023

Na afloop van het duel oogde Ronaldo, die de volledige negentig minuten in actie kwam, dus behoorlijk gefrustreerd. Door de overwinning is Al-Ittihad Al-Nassr nu gepasseerd op de ranglijst, waardoor de club van Ronaldo het moet doen met de tweede plek. De Portugees heeft met nog tien wedstrijden te gaan echter nog genoeg mogelijkheden om de koppositie te heroveren en een nieuwe prijs toe te voegen aan zijn toch al zo imposante erelijst.