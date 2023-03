Weghorst scoort eindelijk weer bij swingend Man Utd; Antony maakt mooiste

Donderdag, 9 maart 2023 om 22:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:07

Manchester United heeft zich donderdag uitstekend hersteld van de 7-0 oorwassing tegen Liverpool. Hoewel the Red Devils zich in de eerste helft nog stukbeten op Real Betis, stelden ze in het tweede bedrijf eenvoudig orde op zaken: 4-1. Antony zorgde met de schitterende 2-1 voor het hoogtepunt van de avond, terwijl ook Wout Weghorst wer eens tot scoren kwam. De selectie van Erik ten Hag kent zo een prima uitgangspositie voor de return volgende week in Sevilla.

Ten Hag wekte wereldwijd verbazing door precies dezelfde elf op te stellen als afgelopen zondag tegen Liverpool. Dat betekende dat ook Weghorst mocht starten: op papier stond de spits uit Borne op nummer 10 achter diepste spits Marcus Rashford. Laatstgenoemde kende op Anfield een zeldzame offday, maar tegen Betis had hij nog geen zes minuten nodig voor een treffer.

Marcus Rashford, de man in vorm, schiet United op voorsprong ?? ?? ESPN 1#MUNBET pic.twitter.com/UpNckyAbON — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2023

Rashford kreeg de bal met geluk voor zijn voeten na een afgeslagen pass van Bruno Fernandes, maakte nog even ruimte en haalde daarop kiezelhard uit voor zijn 26ste van het seizoen. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor United, dat veel en veel beter was. De 1-1 van Betis kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel.

Ayoze Pérez kreeg de bal op rechts aangespeeld van Juanmi. De huurling van Leicester City legde klaar met zijn borst en schoot het leer knap buiten bereik van David de Gea: 1-1. De United-goalie kon weliswaar weinig aan de treffer doen; wél viel hem Betis' reuzekans vlak voor rust te verwijten. De Gea speelde de bal voor de zoveelste keer die avond in de voeten van een tegenstander en Pérez liet het leer op de paal uiteenspatten.

United en Ten Hag kwamen zo met de schrik vrij en de Tukker besloot bij rust een wijziging door te voeren. Diogo Dalot bleef in de kleedkamer achter en Aaron Wan-Bissaka maakte zijn entree. De kersverse rechtsback zag hoe Antony zijn ploeg op schitterende wijze een nieuwe voorsprong bezorgde. Op de voor hem zo karakteristieke manier dribbelde de Braziliaan naar binnen en krulde in de verre kruising: 2-1.

?? Antony krult de bal op weergaloze wijze binnen! ??#MUNBET pic.twitter.com/VXF1Qg4S28 — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2023

Toen Fernandes luttele minuten later ook nog de 3-1 binnenkopte, was het duel gespeeld. Antony kwam nog meermaals dicht bij zijn tweede, terwijl ook Weghorst nog een grote kans om zeep hielp.

Even later kreeg Weghorst alsnog zijn goal. De Nederlander maakte de 4-1 uit een rebound op een schot van Scott McTominay en werd daarbij zeer emotioneel. Tyrell Malacia kreeg nog een half uur speeltijd van Ten Hag: hij verving Rashford, die werd gespaard.