Bullaude maakt in slotfase doelpunt van Shakhtar met de rug ongedaan

Donderdag, 9 maart 2023 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:19

Shakhtar Donetsk en Feyenoord hebben donderdagavond gelijkgespeeld in de achtste finale van de Europa League. Even leek het erop dat Jaroslav Rakitskiy, die scoorde met de rug, het enige doelpunt van de wedstrijd zou maken, maar in de slotminuten van de reguliere speeltijd bezorgde invaller Ezequiel Bullaude de Rotterdammers de remise waar ze minimaal recht op hadden: 1-1. De return wordt over precies een week afgewerkt in De Kuip.

Slot koos ervoor Sebastian Szymanski in de basis te posteren, wat ten koste ging van Javairô Dilrosun. Szymanski was de voorste man op een driemansmiddenveld dat verder bestond uit Mats Wieffer en aanvoerder Orkun Kökçü. Het trio in de voorhoede leek in eerste instantie te bestaan uit Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Alireza Jahanbakhsh, maar de Mexicaanse spits raakte vlak voor de aftrap geblesseerd; Danilo nam de honneurs waar. De achterhoede werd gevormd door Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen, terwijl Timon Wellenreuther het doel verdedigde.

Ezequiel Bullaude kopt Feyenoord in de slotfase op gelijke hoogte ??#SHAFEY pic.twitter.com/JkL6gXiR3L — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2023

Na een openingsfase zonder noemenswaardige momenten werd het eerste gevaar gesticht in de elfde speelminuut. Wieffer bediende Idrissi, die de ruimte kreeg om richting het vijandige doel te lopen. In plaats van zelf te schieten koos hij voor een breedtepass op Szymanski, maar die kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. Tien minuten later kreeg Geertruida een kopkans na een vrije trap van Kökçü; aan die inzet kon de verdediger echter te weinig kracht meegeven om doelman Anatolii Trubin te verrassen. Het volgende moment van enige opwinding ontstond tien minuten voor rust. Kort nadat Trubin een schot van Szymanski wegbokste slaagde Hartman, die de zestien binnendribbelde, er niet in zijn uithaal tussen de palen te plaatsen: naast.

Vijf minuten na rust kreeg Danilo een reusachtige kans op de openingstreffer. De vervanger van Giménez kreeg een lage voorzet van Hartman, maar die wist hij van dichtbij niet te verzilveren. Twee minuten later schoot Jahanbakhsh vanaf de rand zestien enkele centimeters naast. Na ruim een uur spelen kwam Danilo wederom dicht bij de 1-0. De spits verlengde een voorzet van Hartman met het hoofd richting de verre hoek. Hoewel Trubin half verslagen leek, krabbelde de doelman tijdig op en tikte hij de bal nét uit het doel. Een kwartier voor tijd ging het mis voor Feyenoord.

Shakhtar, dat in de gehele wedstrijd nog niet voor gevaar had kunnen zorgen, sloeg plotseling toe uit een dood spelmoment. Een hoekschop vanaf de linkerkant belandde op de rug van de vallende Rakitskiy, waarna de bal op onverklaarbare wijze over Wellenreuther in het doel viel: 1-0. In de 86ste minuut had Jahanbakhsh alle vrijheid kunnen binnenkoppen na een voorzet vanaf links, maar hij plaatste de bal net naast. Enkele minuten later schoot Geertruida vanaf circa vijf meter in het zijnet. Uiteindelijk kreeg Feyenoord toch nog de gelijkmaker waar het recht op had. Invaller Bullaude kopte een voorzet van Igor Paixão diagonaal binnen: 1-1. In blessuretijd hoopte Geertruida zelfs de 1-2 binnen te schieten; zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.