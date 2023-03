Domper voor Feyenoord: Giménez moet afhaken tijdens warming-up

Donderdag, 9 maart 2023 om 21:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:24

Santiago Giménez komt donderdag niet in actie tegen Shakhtar Donetsk. De centrumspits van Feyenoord is geblesseerd afgehaakt in de warming-up en wordt vervangen door Danilo. Naast Sebastian Szymanski start Slot met precies dezelfde namen als tegen FC Groningen (1-0 winst). Het duel in Warschau wordt om 21.00 uur afgetrapt.

Giménez krijgt pas sinds enkele wedstrijden het vertrouwen van Slot. Daarvoor stond Danilo steevast in de punt bij de Rotterdammers. De Braziliaan kwam in de eerste dertien Eredivisie-wedstrijden tot acht goals, maar scoorde er daarna niet één meer. Giménez maakte zijn entree in speelronde 18 en verdween sindsdien niet meer uit de basis. De Mexicaan scoorde in de Europa League tot nog toe viermaal in zes wedstrijden; Danilo maakte er één in evenveel duels.

No Santi today... De spits is afgehaakt tijdens de warming-up en wordt vervangen door Danilo.#shafey • #UEL pic.twitter.com/dtQIZPoWIY — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 9, 2023

Timon Wellenreuther staat op doel in Warschau, waar het duel wordt afgewerkt vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdediging bestaat van links naar rechts uit Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen. Het middenrif wordt gevormd door Mats Wieffer, aanvoerder Orkun Kökçü en Szymanski, terwijl Alireza Jahanbakhsh, Oussama Idrissi en dus Danilo voor doelpunten moeten zorgen.

Opstelling Shakhtar Donetsk: Trubin; Taylor, Matviyenko, Rakitskyy, Topalov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv; Traoré.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi.