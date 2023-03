Jack van Gelder vroeg presentatrice ‘in bad te komen’ en noemt collega ‘hoer’

Er zijn twee aanklachten van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega's ingediend tegen Jack van Gelder, zo maakt de voetbalverslaggever donderdagavond zelf bekend. Over Van Gelder zijn bij externe vertrouwenspersonen van de NOS minstens twee meldingen van misplaatst gedrag gedaan. De oud-journalist kwam er zelf mee naar buiten in het programma HLF8, daar De Volkskrant 'spoedig' een artikel gaat publiceren over de situatie.

In de talkshow van SBS6 vertelt Van Gelder over twee incidenten waar hij bij betrokken was. De oud-verslaggever benadrukt dat het om 'misplaatste grappen' gaat en dat hij nooit kwade wil had. In 2011 of 2012 belde een collega-presentatrice Van Gelder, die op het moment van het telefoontje in bad zat, zo vertelt hij. "Een opmerkelijk verhaal. Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap, alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt."

Na het vermeende incident zegt Van Gelder ook bij Ziggo Sport nog met de bewuste presentatrice, van wie hij zelf de naam niet wil noemen, te hebben samengewerkt. "Het was misschien een misplaatste grap”, erkent hij. Via Twitter heeft hij excuses aangeboden, en die zijn ook aanvaard, voegt Van Gelder toe. Vervolgens vertelt hij ook over een tweede incident.

Van Gelder erkent dat hij in dezelfde periode in een verhitte discussie een vrouwelijke collega 'hoer, trut of andere bewoordingen' zou hebben toegeschreeuwd. "We zeggen allemaal wel eens wat in een opwelling. Maar hoe ik het nu vertel, zo is het gegaan. En ik zal dat ook niet anders vertellen. We zeggen allemaal wel eens wat in een opwelling. Als het zo is overgekomen vind ik dat uitermate vervelend, maar tegenwoordig is alles grensoverschrijdend", aldus de 72-jarige presentator over een discussie over welke NOS-medewerker naar het EK in Polen en Oekraïne moest.