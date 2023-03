Yorbe Vertessen bloeit op en vertolkt hoofdrol tegen Union Berlin

Royale Union Saint-Gilloise is er donderdagavond niet in geslaagd om 1. FC Union Berlin te verslaan in de achtste finale van de Europa League. Tot driemaal toe kwam de ploeg van trainer Karel Geraerts op voorsprong, maar iedere keer knokten de Duitsers zich terug in de wedstrijd: 3-3. Een hoofdrol was weggelegd voor Yorbe Vertessen, die trefzeker was en de assist leverde bij de 0-1. Tegelijkertijd was AS Roma in de kraker tegen Real Sociedad met 2-0 te sterk en won Bayer Leverkusen met gelijke cijfers van Ferençvaros: 2-0.

1. FC Union Berlin - Royale Union Saint-Gilloise 3-3

Na een klein halfuur spelen vond Union Saint-Gilloise de openingstreffer. Na een fraaie dribbel over links bezorgde Vertessen de bal bij Victor Boniface, die van buiten het zestienmetergebied zijn van richting veranderde schot in het doel zag vallen: 0-1. Na de gelijkmaker voor rust van Josip Juranovic zette Vertessen zijn ploeg na een uur spelen zelf op voorsprong. De PSV-huurling rondde op koelbloedige wijze af na een steekpass van Loïc Lapoussin. In de 68ste minuut miste Robin Knoche namens Union Berlin een strafschop, al kon hij uit de rebound alsnog de 2-2 aantekenen. Drie minuten later kwamen de bezoekers opnieuw op voorsprong. Bart Nieuwkoop verzorgde de assist op Boniface, die zijn tweede van de avond maakte. In de slotminuut gaven de Belgen voor de derde keer hun voorsprong uit handen: Sven Michel bepaalde de eindstand op 3-3. Danilo Doekhi en Sheraldo Becker kregen een basisplek bij Union Berlin.

AS Roma - Real Sociedad 2-0

Met Rick Karsdorp in de basis begon AS Roma voortvarend aan de kraker. De Nederlander veroverde de bal op de rechtsbackpositie en schakelde snel om. Via Paulo Dybala en Tammy Abraham belandde de bal bij Stephan El Shaarawy, die de fraaie counter van dichtbij afrondde: 1-0. Halverwege het eerste bedrijf was Takefusa Kubo dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet belandde op de linkerpaal. In het tweede bedrijf raakte ook Roma het aluminium: Andrea Belotti trof de rechterpaal na een voorzet vanaf links. Georginio Wijnaldum mocht het laatste halfuur meespelen. De eindstand werd in de 87ste minuut op het scorebord gezet door invaller Marash Kumballa, die scoorde op aangeven van Dybala: 2-0.

Bayer Leverkusen - Ferencváros 2-0

Jeremie Frimpong begon rechts op het middenveld bij Bayer Leverkusen, terwijl zowel Mitchell Bakker als Timothy Fosu-Mensah genoegen moest nemen met een reserverol. Aan de overzijde stond verdediger Mats Knoester als enige Nederlander op het veld. Die Werkself zaten al vroeg op rozen, want in de tiende minuut werd de score geopend door Kerem Demirbay. Hij was trefzeker na goed voorbereidend werk van Florian Wirtz. De eindstand werd vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd op het scorebord gezet door Edmond Tapsoba: 2-0. Adam Hlozek fungeerde als aangever.