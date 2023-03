Zege Nice slecht nieuws voor Nederland; Verbruggen gelijk tegen Villarreal

Donderdag, 9 maart 2023 om 20:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:18

Anderlecht heeft donderdagavond het heenduel met Villarreal in de achtste finales van de Conference League niet weten te winnen. De ploeg van doelman Bart Verbruggen speelde in eigen huis gelijk: 1-1. Tegelijkertijd boekte OGC Nice een belangrijk zege met het oog op de UEFA Coëfficiëntenlijst, waarop Frankrijk Nederland langzaam ziet naderen. De Fransen wonnen met 0-1 van Sheriff Tiraspol. West Ham United was tot slot met 0-2 te sterk voor AEK Larnaca, door twee treffers van Michail Antonio.

Anderlecht – Villarreal 1-1

Anderlecht, waar Verbruggen onder de lat stond en Jan Vertonghen in het hart van de verdediging begon, leek al na vijf minuten op 1-0 te komen. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Na een klein half uur was het aan de andere kant wél raak: Samuel Chukwueze gaf de bal voor, waarna de vrijstaande Manu Trigueros in de korte hoek voor de 0-1 kon tekenen. In de 57ste minuut, vlak nadat Verbruggen met een goede redding Álex Baena van scoren had gehouden, kwam Anderlecht op gelijke hoogte. Francis Amuzu veroverde de bal op het middenveld en bediende Anders Dreyer, waarna de voormalig sc Heerenveen-speler met een mooi afstandsschot de 1-1 maakte. Dat bleek ook de eindstand.

Sheriff Tiraspol – OGC Nice 0-1

Bij Nice stond Pablo Rosario in de basis. Aan het einde van de eerste helft, waarin mede door het slechte veld weinig grote kansen vielen te noteren, kwam de ploeg uit Frankrijk op 0-1. Linksback Ayoub Amraoui kreeg de bal voor zijn voeten en leek te willen voorzetten, maar de bal ging er in één keer in. Na de rust ging Sheriff op jacht naar de gelijkmaker, en het was daar het dichtstbij via een poging die op de lat belandde. Vijf minuten voor tijd leek de ploeg uit Moldavië alsnog op gelijke hoogte te komen, maar vanwege buitenspel werd die treffer afgekeurd. Nice hield ook daarna stand en kan het karwei volgende week in eigen huis afmaken.

Overige wedstrijden:

AEK Larnaca – West Ham United 0-2