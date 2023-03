Arsenal helpt Portugese voetbal aan coëfficiënten; St. Juste steelt de show

Donderdag, 9 maart 2023 om 20:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:03

Sporting Portugal en Arsenal hebben elkaar donderdag in evenwicht gehouden. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en de 2-2 einduitslag weerspiegelde de verhoudingen goed. Daarmee loopt Portugal 0.17 punt in op Nederland op de coëfficiëntenranglijst. De return in het Emirates Stadium vindt over precies een week plaats. Jeremiah St. Juste baarde opzien met een indrukwekkende sprint en een al even indrukwekkende tackle.

Mikel Arteta voerde flink wat wijzigingen door ten opzichte van het Premier League-duel met Bournemouth (3-2 winst). Aaron Ramsdale, Gabriel Magalhães en Thomas Partey kregen rust, terwijl Leandro Trossard en Martin Ødegaard wegens (lichte) blessures helemaal niet waren afgereisd naar Lissabon. Ex-Feyenoorder Reiss Nelson, het goudhaantje tegen Bournemouth, kreeg de kans in de basis. Bij de thuisploeg mocht St. Juste starten.

Sporting begon gedurfd, maar kon het de bezoekers niet écht moeilijk maken in de openingsfase. Na twintig minuten kwam het op achterstand. Fábio Vieira (die het hele duel uitgejouwd werd vanwege zijn verleden bij FC Porto) bracht een corner voor de goal, waar William Saliba boven alles en iedereen uittorende. De Fransman raakte de bal niet optimaal, maar wist de bal toch via de grond achter Antonio Adán te koppen: 0-1.

Arsenal kon ongeveer een kwartier van de voorsprong genieten. Sporting kwam op vrijwel precies dezelfde manier als the Gunners tot scoren: uit een corner, middels een rake kopbal. Maker was Gonçalo Inácio, die zijn doelman even later een heldendaad zag vertonen. Granit Xhaka kopte goed in na een voorzet van Nelson en Adán voorkwam met een knappe reflex een nieuwe achterstand.

Direct na de thee zette Arsenal aan. De bal rolde vooral om en rond de zestien van Sporting, dat echter bleef loeren op de counter. Die tactiek pakte goed uit. Bij een van de counters kwam Pedro Gonçalves voor Matt Turner, die de bal in de voeten van Paulinho sloeg. Laatstgenoemde twijfelde niet en schoot in één beweging binnen: 2-1. St. Juste voorkwam even later met een geweldige ingreep dat Gabriel Martinelli voor de gelijkmaker kon zorgen.

Nadat Paulinho verzuimde de marge te vergroten, kwam Arsenal dan toch op gelijke hoogte. Hidemasa Morita belandde ongelukkig in de baan van een schot van Xhaka, waarop Adán onmogelijk redding kon brengen. De Spanjaard voorkwam nog wel dat Arsenal er met de volle buit vandoor ging. Hij tikte de bal knap over de lat na een inzet met het hoofd van Vieira.