Ontslag Conte bij Spurs lijkt nabij; club heeft één favoriet om hem op te volgen

Donderdag, 9 maart 2023 om 19:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:59

Tottenham Hotspur heeft een shortlist samengesteld met mogelijke opvolgers van manager Antonio Conte, zo meldt the Athletic. De 53-jarige Italiaan staat na de Champions League-uitschakeling van woensdag onder flinke druk in Noord-Londen, waardoor een vertrek aanstaande lijkt. The Athletic heeft het vermoeden dat Luis Enrique bovenaan de shortlist staat.

Tottenham speelde dinsdagavond in eigen huis met 0-0 gelijk tegen AC Milan in de achtste finale van de Champions League. Na de eerdere 1-0 nederlaag in Milaan betekende dat het einde van het Europese seizoen voor the Spurs. Zelf sloot Conte, die sinds november 2021 aan het roer staat in Londen, na afloop van dat duel al niet uit dat Tottenham hem zou ontslaan voordat het seizoen is afgelopen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren hangt onder meer af van voorzitter Daniel Levy, die liever niet opnieuw een afkoopsom zou willen betalen aan een manager. Mocht Tottenham de komende weken echter ook ondermaats presteren, dan lijkt Levy er niet meer omheen te kunnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Conte heeft nog een contract tot komende zomer bij Tottenham, dus het valt ook niet uit te sluiten dat hij het seizoen nog mag afmaken. Een contractverlenging is volgens The Athletic sowieso niet meer aan de orde: de sportwebsite meldt dat gesprekken over zijn aflopende contract definitief zijn gestaakt. Tottenham staat momenteel vierde in de Premier League en schopte het eerder dit seizoen tot de halve finale van de EFL Cup (uitgeschakeld door Chelsea) en de vijfde ronde van de FA Cup (uitgeschakeld door Sheffield United). De club speelt deze jaargang nog twaalf wedstrijden.

Enrique staat volgens The Athletic dus bovenaan het lijstje van opvolgers van Conte. Fabio Paratici, technisch directeur van Tottenham, zou al langer gecharmeerd zijn van de Spanjaard. De voormalig trainer van Barcelona werd in december ontslagen als bondscoach van Spanje, nadat het land in de achtste finale van het WK werd uitgeschakeld door Marokko. Het duel eindigde in 0-0, waarna de Marokkanen de penalty’s beter namen.