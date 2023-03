Lisandro Martínez doet logische bijnaam Weghorst bij Man United uit de doeken

Donderdag, 9 maart 2023 om 19:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:42

Wout Weghorst kreeg al vrij snel na zijn aankomst bij Manchester United een bijnaam in de kleedkamer, zo vertelt Lisandro Martínez lachend in gesprek met het Argentijnse TyC Sports. Niet geheel onverwacht wordt de spits bobo (vrij vertaald: stommeling, sukkel) genoemd, de ‘scheldnaam’ die Lionel Messi gebruikte voor Weghorst na afloop van de strafschoppenserie van het WK-duel tussen Nederland en Argentinië.

Messi liet zijn emoties de vrije loop na afloop van het duel met Nederland. De Argentijn richtte zich niet alleen tot bondscoach Louis van Gaal, want ook Weghorst werd het mikpunt van frustraties. Tijdens het interview met TyC Sports schreeuwt Messi bobo naar de spits van Oranje, waarna de verslaggever, Gastón Edul, de 35-jarige aanvaller moest kalmeren. Inmiddels heeft Messi aangegeven spijt te hebben van het betreffende interview, maar in de kleedkamer van Manchester United wordt er nog altijd hard gelachen om de woorden van de superster.

“Hier zijn we de hele tijd met elkaar aan dollen”, vertelt Martínez, die door het Argentijnse medium gevraagd wordt naar zijn relatie met de ‘beruchte’ spits van Oranje. “Ook met Weghorst. Hij neemt het goed op hoor, hij kan erom lachen. Ik zeg bijvoorbeeld 'goedemorgen, bobo' of ik noem hem gewoon ‘bobo’. Het is een hele goede jongen met een goed humeur. De sfeer in de kleedkamer is echt goed”, zegt Martínez lachend.

Verder vertelt de voormalig Ajacied dat hij nog met Weghorst heeft nagepraat over de kwartfinale op het WK, die gewonnen werd door Argentinië. “Hij voelt dat hij de wedstrijd van zijn leven heeft gespeeld daar. Maar hij heeft het ook altijd met mij over het Argentijnse volk. Hij vindt het prachtig hoe fanatiek de fans zijn en hoe passievol de ploeg is”, besluit Martínez.