Van La Parra open en eerlijk: ‘Gespeeld bij clubs waar je liever niet speelt’

Donderdag, 9 maart 2023 om 18:22 • Bart DHanis • Laatste update: 18:23

Rajiv van La Parra heeft in gesprek met ESPN een boekje opengedaan over zijn verleden als voetbalnomade. De aanvaller tekende deze week bij Almere City en keerde zo na negen jaar afwezigheid terug in Nederland “Ik ben bij clubs terechtgekomen waar je liever niet speelt als voetballer. Ik ging daar geforceerd heen om toch maar ergens te kunnen voetballen”, vertelt de voormalig speler van onder meer sc Heerenveen in het interview.

Veel kwam Van La Parra niet aan spelen toe de afgelopen drie jaar. Na zijn periode bij Rode Ster Belgrado speelde hij voor respectievelijk het Spaanse UD Logroñés, het Duitse Würzburger Kickers en stond hij in Griekenland onder contract bij Apollon Smyrnis. In deze periode speelde het jeugdexponent van Feyenoord slechts 33 wedstrijden en scoorde hij maar één doelpunt. Hij gaf geen enkele assist. “Ik wil me gewoon weer voetballer voelen”, aldus Van La Parra.

“Natuurlijk speel je liever niet bij dat soort clubs, maar als niet anders kan, dan heb je geen keus. Het was voor mij belangrijker dat ik gewoon ergens op het veld stond, in plaats van dat ik thuis trainde”, vertelt de kersverse Almere City-aanwinst. “Ik denk dat Almere een mooie mogelijkheid is om mezelf weer in Nederland te laten zien. Ik ben redelijk fit, vandaar dat Almere me de kans heeft geboden om hier te komen spelen. Het liefst speel ik morgen al, maar ik heb lang stilgestaan dus we moeten wel realistisch blijven”, besluit Van La Parra.

Vrijdagavond kan er mogelijk feest worden gevierd in Almere. De ploeg van trainer Alex Pastoor staat eerste in de derde periode en kan, indien er wordt gewonnen van Jong FC Utrecht, het Bronzen Kampioensschild in ontvangst nemen. “Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. Alles wat er te vieren valt moet je vieren, dat werkt mentaal in je voordeel voor de rest van het seizoen”, sluit Van La Parra af.