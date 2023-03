Erik ten Hag is vol lof: ‘Ik hoop nog lang met hem samen te kunnen werken’

Donderdag, 9 maart 2023 om 16:50 • Bart DHanis • Laatste update: 16:50

Erik ten Hag heeft in een interview, dat gepubliceerd werd op de website van de UEFA, aangegeven zeer tevreden te zijn over Lisandro Martínez. De centrale verdediger is niet alleen onder Ten Hag populair, maar is ook een publiekslieveling onder de fans van the Red Devils. Zo heeft de wereldkampioen een eigen liedje en heeft hij vanwege zijn speelstijl een toepasselijke bijnaam gekregen: de slager.

Die bijnaam kan duiden op een te harde speelstijl van de linkspoot, maar zo ziet Ten Hag het niet. “Ik zie het als een positieve bijnaam, geen negatieve”, vertelt de voormalig trainer van onder andere Ajax en FC Utrecht in het interview. “Zijn speelstijl is hard, maar niet gemeen. Ik denk dat hij verdedigt op een goede manier. Hij is goed aan de bal, positioneert goed, kan ingrijpen wanneer het nodig is en werkt uitstekend samen met zijn partner achterin."

De trainer van Manchester United werkte bij Ajax al samen met Martínez en nam hem afgelopen zomer mee naar Engeland, waar hij nog vele jaren hoopt samen te werken met de Argentijns international. “Hij is geweldig. Het is waanzinnig om met hem te werken. Hij wil elke dag verbeteren, dat is de houding waar ik en de fans naar op zoek zijn. Ik hoop nog lang met hem samen te kunnen werken."

Martínez speelde sinds zijn komst al 37 officiële duels in het shirt van Manchester United, waarin hij één doelpunt wist te maken. Donderdagavond kan de verdediger zijn 38e wedstrijd gaan spelen voor the Mancunians. United neemt het dan in de achtste finale van de Europa League op tegen Real Betis. De wedstrijd wordt gespeeld op Old Trafford en begint om 21.00 uur. De return is volgende week donderdag in het Estadio Benito Villamarín.