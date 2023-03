KNVB veegt schriftelijk protest van tafel en laat veelbesproken rode kaart staan

Donderdag, 9 maart 2023 om 16:15 • Davey de Laat • Laatste update: 16:17

Isak Määttä moet de competitiewedstrijd tussen FC Groningen en AZ van komend weekend definitief missen, zo meldt Voetbal International donderdagmiddag. De Trots van het Noorden ging in beroep tegen de rode kaart die de 21-jarige vleugelverdediger kreeg tijdens het duel tussen Feyenoord en Groningen (1-0). De club tekende schriftelijk protest aan bij de KNVB, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Scheidsrechter Joey Kooij gaf twee gele kaarten aan Määttä en vooral zijn tweede prent leidde tot veel woede bij Groningen. De Noor kreeg wegens tijdrekken in de eerste helft al geel, waarna hij vlak na rust zijn tweede kaart ontving nadat hij de bal tegen de op de grond liggende Alireza Jahanbakhsh schoot. De bal was op dat moment nog in het spel, maar de arbiter vond dat er sprake was van 'bewust onsportief spel' en trok een tweede gele kaart.

Groningen was het niet eens met die uitleg en probeerde protest aan te tekenen bij de KNVB. De bond gaat daar echter vrijwel nooit in mee als het gaat om een rode kaart op basis van twee gele kaarten en besloot dat ook nu niet te doen. Dat betekent dat de schorsing van Määttä gehandhaafd blijft en dat hij zal moeten toekijken wanneer zijn ploeggenoten het zaterdagavond in Alkmaar opnemen tegen AZ.

Määttä zelf liet na de wedstrijd al weten dat hij volgens hem geen rode kaart verdiende. “De eerste gele kaart, daar was ik het al niet mee eens", liet de verdediger weten tegenover RTV Noord. "Het was de eerste keer dat ik teruggefloten werd. De tweede kaart was helemaal bizar. De bal was nog in het veld. Het was een fifty-fifty duel met Alireza Jahanbakhsh, ik probeer de bal weg te schieten. Ik raakte hem in zijn maag, iets wat ik uiteraard niet expres deed.”